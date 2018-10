Australia | Bolt fa sul serio | doppietta in amichevole alla prima da titolare

USAIN BOLT SHOW IN Australia : PRIMA DOPPIETTA/ Video - ex velocista celebrato sui social per i due gol : USAIN BOLT, PRIMA DOPPIETTA da calciatore. Video ultime notizie, due gol per l'ex velocista giamaicano con i Central Coast Mariners, compagine AUSTRALIAna(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:17:00 GMT)

Australia - Bolt realizza una doppietta nella sua 'prima' da titolare : doppietta per Usain Bolt nell'amichevole che Central Coast Mariners, squadra con cui sta facendo uno stage, contro i Macarthur South West United, selezione dei migliori giocatori di seconda divisione ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “il club deciderà cosa fare della mia carriera nel calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...

I progressi di Bolt ai Central Coast Mariners : parla l’allenatore del club Australiano : Usain Bolt ai Central Coast Mariners, l’allenatore della squadra australiana fa il punto sulla situazione dell’ex corridore olimpico “Bolt sta facendo progressi e questa è la cosa principale, fin da subito è stato detto che aveva bisogno di tempo, abbiamo detto che gli avremmo dato 12 mesi se necessario. E’ ragionevole dire che a gennaio valuteremo a che punto è“. E’ la precisazione del tecnico dei ...

Bolt - una mega villa da quasi 2 milioni per la nuova avventura in Australia : FOTOGALLERY : L'atleta giamaicano ha da poco intrapreso la sua nuova carriera da calciatore nell'A-League Australiana con la maglia dei Mariners. L'uomo più veloce al mondo non vuole farsi mancare niente in questa esperienza e sarebbe in procinto di affittare una mega villa all'interno degli esclusivi appartamenti Araluen di Point Frederick, localizzati a nord di ...

Bolt si tratta bene in Australia - il giamaicano ha una nuova casa extra lusso [GALLERY] : Usain Bolt compra casa in Australia, il giamaicano per la sua avventura calcistica si è accaparrato un attico extra lusso Usain Bolt si è dato al calcio. La stella dell’atletica, detentore del record mondiale dei 100 metri, è volato in Australia per partecipare al campionato con il Central Coast Mariners Football Club. L’entusiasmo del giamaicano è alle stelle e per l’occasione Bolt ha deciso di acquistare una villa extra ...

Bolt - debutto nel calcio in Australia : 18' in amichevole. FOTO : Lo sprinter giamaicano ha fatto il suo esordio in amichevole nel ruolo di ala coi Central Coast Mariners, squadra Australiana con cui sta sostenendo un provino, col sogno di giocare nella A-League

Australia : arriva l'esordio da calciatore professionista per Bolt : arriva l'esordio da calciatore professionista per Usain Bolt, l'atleta più veloce del Mondo. 'Guardate un po' chi ha fatto il suo esordio da calciatore professionista? Congratulazioni, Usain Bolt' . Il primatista mondiale dei 100 e 200 ha giocato la sua prima partita vera, entrando in ...

Australia - 'prima' Bolt - ma in panchina : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Esordio, ma solo come 'panchinaro', per Usain Bolt con i Central Coast Mariners. L'occasione è stata l'amichevole che la squadra con cui è in prova la leggenda dello sprint ha ...

Bolt in Australia : provino con i Central Coast Mariners : ' Voglio giocare a calcio e cogliere la mia occasione - le parole di Bolt all'arrivo a Sydney - Farò vedere, come sempre, il mio meglio, mostrerò al mondo di che pasta sono fatto '. L'ex sprinter ...

Usain Bolt ci riprova con il calcio! Il velocista sbarca in Australia : a breve il provino con i Central Coast Mariners : Usain Bolt vuole diventare un calciatore a tutti i costi: dopo i provini con Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns FC e Strømsgodset, l’ex velocista proverà ad impressionare i Central Coast Mariners Usain Bolt non si da per vinto: l’ex velocista giamaicano rincorre (mai termine fu più azzeccato) il sogno di diventare un calciatore! Dopo 8 medaglie d’oro alle Olimpiadi e l’aver riscritto i record di velocità ...

Usain Bolt riparte dall'Australia. Giocherà nel Central Coast Marines : Bolt e il calcio - Sappiamo bene come questa non sia la prima esperienza per Bolt nel mondo del calcio, infatti si era allenato in passato con il Borussia Dortmund, in Sudafrica col Mamelodi Sundowns ...

Usian Bolt riparte dall'Australia. Giocherà nel Central Coast Marines : Bolt e il calcio - Sappiamo bene come questa non sia la prima esperienza per Bolt nel mondo del calcio, infatti si era allenato in passato con il Borussia Dortmund, in Sudafrica col Mamelodi Sundowns ...