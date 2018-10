Audio e testo di Vodka di Biondo | il nuovo singolo prima dell’album Ego

optimaitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018)diè disponibile da oggi - venerdì 12 ottobre - in streaming, in radio e in digital download. Il muovodianticipa l'album di prossima pubblicazione, Ego, atteso per il prossimo 2 novembre nei negozi e in digitale."Il mio viaggio nell’Rnb contemporaneo continua e sto conoscendo sempre meglio un suono a cui sento di appartenere. Post Malone, Bryson Tiller, Drake, xxx Tentacion sono gli artisti che ascolto di più e che mi ispirano", commentaa proposito del suo, disponibile in radio e in digital download da oggi, venerdì 12 ottobre 2018.Concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, giunto fino alla fase serale del programma,era tra i partecipanti più apprezzati del programma TV Mediaset ma non ha raggiunto la puntata finale del talent show vinto dal cantante Irama.A ridosso dell'ultima puntata,...