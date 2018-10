Audio e testo del nuovo singolo di Giorgia | Le tasche piene di sassi è il 1° estratto da

optimaitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ildiè Ledi. Il brano di Jovanotti rappresenta il primoda Pop Heart, disco di cover che l'artista romana ha annunciato per il 16 novembre prossimo e del quale si attende ancora la tracklist.Il brano è portato al successo nel 2011 da Jovanotti, che aveva voluto raccontare un frammento della sua vita in maniera molto intima, intenzione ripresa anche danelarrangiamento del suo produttore Michele Canova. Forte delle sue innegabili doti vocali,potrebbe strafare ma decide di appoggiarsi sulle note con delicatezza, per portare un'interpretazione che tocchi delicatamente tutte le parole scelte con cura da colui che per primo ha fatto conoscere il brano al pubblico.Lediè quindi il primo brano checi fa conoscere da Pop Heart, disco di cover di cui ha annunciato il rilascio per ...