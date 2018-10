Attesa per la V edizione della Borsa del Turismo di Catanzaro

Kokorin e Mamaev - 2 mesi di carcere in Attesa del processo per aggressione : Due mesi di carcere, in attesa che si concludano le indagini e si arrivi alla sentenza definitiva: è questa la misura cautelare adottata nei confronti di Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev. I due ...

LIVE Olimpiadi Giovanli 2018 in DIRETTA : 11 ottobre. Ceccon fuori in batteria nei 100 sl - Attesa per De Tullio e Calloni negli 800 sl! Alessia Nobilio sogna l’oro nel golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, quinta giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-5 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie Grande attesa anche nel nuoto con Thomas Ceccon reduce da una fantastica doppietta (oro e argento) nella giornata di ieri. attesa anche per Federico Burdisso, che può dire la sua come il compagno nei 50 farfalla. attesa anche per l’ultimo ...

LA CASA DI CARTA/ Rapine - Sindrome di Stoccolma e Attesa per la terza stagione : Si è parlato molto della serie spagnola trasmessa su Netflix, dove si affronta anche il tema dell'amore e della Sindrome di Stoccolma. FABIOLA LAMPUGNANO(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:11:00 GMT)A STAR IS BORN/ Lady Gaga e Bradley Cooper evitano la trappola del remake e puntano all’Oscar, di C.M. BalsamoSFOOTING/ "Atomicamente tuo!": Trump e Kim innamorati? Ecco le lettere che lo provano, dei Comicastri

Attesa finita per LG G5 no brand Italia : disponibile l’aggiornamento Oreo : Le danze dell'aggiornamento Oreo per LG G5 erano state aperte in Italia dai brandizzati Vodafone, cui poi hanno fatto seguito i modelli no brand. Siamo felici di comunicarvi che gli esemplari sbrandizzati dell'ex top di gamma coreano stanno iniziando a ricevere l'agognato aggiornamento alla versione biscottata, atteso ormai da diversi mesi (diciamoci la verità, molti di voi avevano abbandonato le speranze). Trattasi di un pacchetto molto ...

Sempre più vicina l’uscita di iOS 12.1 : terza beta servita e Attesa per la eSIM in Italia : Continuano i lavori per l'uscita definitiva di iOS 12.1 come release pubblica disponibile su tutti gli iPhone compatibili. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la terza beta del firmware per gli sviluppatori e possiamo di certo dire che gli esperti di Cuperrtino stanno lavorando di buona lena al relativo rilascio globale che di certo avverrà in quest'autunno. Per quanto iOS 12.1 sia solo un update integrativo rispetto alla main release iOS ...

Tracklist e cover della raccolta postuma di Lucio Dalla Attesa per la fine di ottobre : La raccolta postuma di Lucio Dalla arriva il 26 ottobre. Il titolo deciso è Duvudubà, un cofanetto nel quale saranno contenuti 4 dischi nei quali sono compresi brani rimasterizzati a 192 khz / 24 bit extrapolati dai nastri analogici originali. Il cofanetto sarà disponibile anche in triplo vinile. Tra i brani scelti per la raccolta si conta sulla presenza di Come è profondo il mare, per arrivare a Le rondini ma anche Anna e Marco, Tango e La ...

Isabella Noventa - Attesa per la sentenza d'Appello/ Ultime notizie "Freddy provato - Debora impassibile" : Isabella Noventa, ricoverata la madre per un malore. Ultime notizie, oggi la sentenza d'Appello ai fratelli Sorgato e Manuela Cacco. Svolta difesa, "killer amico del fratello Paolo"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 - anticipazioni ultima puntata : Attesa per i falò della Marini - Sossio e Ursula e di Zenga jr : Questa sera su canale 5 ultimo imperdibile appuntamento con la trasmissione cult dell'autunno Temptation Island Vip 2018 . Su Leggo.it sarà possibile seguire la diretta minuto per minuto dell'ultima ...

Conte - l'Attesa sta per finire : è in lizza per tre top club : L'ex ct azzurro, in attesa di una panchina, non resta con le mani in mano, girando di stadio in stadio e aggiornandosi. Per lui il futuro potrebbe riservare una bella sorpresa a breve

Asia Bibi - Attesa per sentenza su condanna a morte/ Partito islamico “se assolta la pagherà”. Appello di Renzi : Asia Bibi, udienza finale: condanna a morte annullata o confermata? Processo in Pakistan e sentenza, le ultime notizie: donna cattolica accusata di "blasfemia", la Chiesa prega per lei(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Manovra - nel Def meno agevolazioni per una flat tax - pace fiscale in Attesa di decreto - cittadini digitali e tagli di parlamentari e Cnel : La cosiddetta flat tax partirà già nel 2019, ma in maniera progressiva per evitare di avere un impatto pesante sui conti pubblici. Porterà in dote la revisione delle spese fiscali. Intanto scatteranno i controlli anti-evasione grazie al nuovo flusso di dati che verranno dall’avvio della fatturazione elettronica. La pace fiscale resta in attesa di decreto. Confermati quota 100 e sblocco del turn-over nella pubblica amministrazione. In ...

Dopo i solidi dati Usa di questa settimana Attesa per il NFPR : La banca centrale degli Stati Uniti potrebbe decidere per altri quattro aumenti dei tassi nel prossimo anno Dopo i solidi i dati economici di questa settimana che portano l'economia statunitense su di giri, tracciando la via da seguire e aumentando nettamente le aspettative di un aumento dei tassi USA a dicembre: Il rapporto sull'occupazione dell'ADP è salito a un ...

Dopo i solidi dati Usa di questa settimana Attesa per il NFPR : 05/10/2018 10:37 La banca centrale degli Stati Uniti potrebbe decidere per altri quattro aumenti dei tassi nel prossimo anno Dopo i solidi i dati economici di questa settimana che portano l'economia statunitense su di giri, tracciando la via da seguire e aumentando nettamente le aspettative di un aumento dei tassi USA a dicembre: Il rapporto sull'occupazione dell'ADP è salito a un ...

Puglia.Liste d'Attesa - in discussione due proposte della maggioranza sullo stesso tema. M5S : "Assurdo perdere tempo così" : I pugliesi concludono devono capire che queste sono le conseguenze quando si portano al Governo, solo per accumulare voti, tante anime diverse senza un minimo di visione politica comune."