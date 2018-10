ATP Shanghai – Federer soffre | ma è sempre il numero 1 | lo svizzero supera un ottimo

DIRETTA / ATP Shanghai 2018 Federer Nishikori (0-0) streaming video e tv. Coric in semifinale - battuto Ebden : DIRETTA Atp Shanghai 2018, info streaming video e tv: Novak Djokovic e Roger Federer sono in campo per giocare i match dei quarti di finale, ci sono anche Alexander Zverev e Borna Coric(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:00:00 GMT)

ATP Shanghai - Coric batte Ebden in due set : in semifinale contro il vincente di Federer-Nishikori : ATP Shanghai, Coric vola in semifinale dopo aver sconfitto Ebden, affronterà il vincente di Federer-Nishikori ATP Shanghai, Borna Coric ha sconfitto in due set Ebden, approdando così alle semifinali del torneo cinese. Il croato si è dimostrato ancora una volta molto solido, non dando chance all’avversario nonostante una gara molto equilibrata. 7-5 6-4 il punteggio del quarto di finale che lo proietta dunque alle semifinali dove Coric ...

ATP Shanghai 2018 : Djokovic non si ferma più - vola in semifinale con Zverev : In semifinale lo attende Sascha Zverev , quinto giocatore del mondo, con cui ha perso l'unico precedente, finale di Roma 2017,. Zverev, tutto facile con Edmund Missione compiuta per Alexander ...

ATP Shanghai – Djokovic piega Anderson in due set : Nole è in semifinale! : Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale dell’ATP di Shanghai: il tennista serbo supera Kevin Anderson in due set Dopo 1 ora e 45 minuti di match, davvero godibile e combattuto, Novak Djokovic è riuscito a staccare il pass per la semifinale dell’ATP di Shanghai. Il tennista serbo, attualmente numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto in due set su un ottimo Kevin Anderson (n° 8 ATP). Djokovic ha vinto un durissimo primo set al ...

ATP Shanghai – Zverev primo semifinalista : Edmund ko in due set : Zverev in semifinale al torneo Atp di Shanghai: il tedesco manda al tappeto in due set il britannico Edmund Alexander Zverev vince ancora al torneo Atp di Shanghai. Il giovane tennista tedesco, numero 5 del ranking maschile mondiale, ha mandato al tappeto, in soli due set, il suo avversario Edmund. E’ bastata un’ora e 12 minuti a Zverev per trionfare sul suo rivale britannico, con un doppio 6-3. Il tedesco stacca dunque il pass ...

ATP Shanghai – Federer in difficoltà : “condizioni complicate - palle lente e pesanti - poi il freddo…” : Roger Federer stenta nei primi turni di Shanghai: il campione svizzero dà la colpa alle complicate condizioni di gioco Se non si chiamasse Roger Federer, forse le sue prestazioni, non del tutto positive, non avrebbero suscitato così tanto clamore. Se non si chiamasse Roger Federer però, probabilmente, i primi match di Shanghai non li avrebbe nemmeno vinti. Il tennista svizzero ha superato Mevdeved e Bautista Agut con qualche difficoltà di ...

ATP Shanghai : Del Potro si ritira contro Coric - ancora un infortunio : Juan Martin Del Potro costretto al ritiro durante l’incontro con Coric in quel di Shanghai, il croato passa ai quarti di finale dove incontrerà Ebden Del Potro si è ritirato durante l’incontro valido per gli ottavi di finale del torneo di Shanghai contro Coric. Un problema al ginocchio, ennesimo della carriera di Delpo, ha costretto il tennista argentino a dare forfait dopo aver perso il primo set col punteggio di 7-5. Coric ...

ATP Shanghai 2018 : Federer ai quarti - Bautista battuto 6-3 - 2-6 - 6-4 : Federer-Bautista Agut, la cronaca del match Il primo set gira nel quarto gioco, quando Federer piazza il break al termine di uno scambio infinito da 27 colpi. Lo svizzero chiude senza sbavature 6-3 ...

ATP Shanghai – Federer vince ma non convince : che fatica contro Bautista - staccato il pass per i quarti : Federer in difficoltà al torneo Atp di Shanghai: lo svizzero riesce comunque a battere Bautista Agut e volare ai quarti di finale del torneo cinese Federer continua a vincere, seppur senza troppa soddisfazione, al torneo Atp di Shanghai. Il tennista svizzero ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo cinese, ma non senza faticare. Dopo la sfida di ieri contro Medvedev, Federer ha sfidato oggi un tostissimo Bautista Agut, che ha ...

