Astronomia | Pristine 221 | un “cimelio” di un’epoca in cui l’Universo era giovane e meno

meteoweb.eu

: Astronomia, scoperto un rarissimo astro: Pristine 221 “mette in discussione quello che sappiamo dell’Universo primo… - vuilly : Astronomia, scoperto un rarissimo astro: Pristine 221 “mette in discussione quello che sappiamo dell’Universo primo… - infoitscienza : Astronomia, scoperto un rarissimo astro: Pristine 221 “mette in discussione quello che sappiamo dell’Universo primo… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) È un ‘cimelio’ diin cuieracomplesso e il suo nome ostico non le ha impedito di salire agli onori della cronaca: si tratta di221.8781+9.7844, una stella classificata tra quelle più antiche della Via Lattea. La condizione particolare dell’astro è stata desunta dall’analisi della sua atmosfera, i cui risultati sono stati presentati nell’articolo “Thesurvey IV: approaching the Galactic metallicity floor with the discovery of an ultra-metal-poor star”, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. L’indagine – riporta Global Science – è stata svolta da un gruppo internazionale di astronomi, coordinato dall’Istituto Leibniz per l’Astrofisica di Potsdam (Germania) con un forte contributo dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie (Iac).deve parte del suo ‘nome in codice’ ad una mappatura dedicata ...