Astronomia | l’insolita fine di una stella massiccia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Un team di astronomi del Carnegie Institute e della Uc Santa Cruz ha osservato le fasi finali della vita di unaesplosa in una supernova. Laè apparsa sorprendentemente debole e poco luminosa e gli scienziati ritengono che essa stia diventando parte di un sistema binario di tipo compatto. Le osservazioni – riporta Global Science – sono state effettuate dall’Osservatorio di Palomar, che sta scrutando il cielo notturno alla ricerca di eventi cosmici transitori e di breve durata come le supernovae. Il team di ricercatori ritiene che lamorente, denominata iPTF 14gqr, possa aver avuto un compagno che ha attirato gran parte della sua massa a sé prima di esplodere in una supernova. Si ritiene che la supernova possa aver prodotto unabinaria di neutroni, un fenomeno raro osservato per la prima volta dai ricercatori di Carnegie e Santa Cruz ...