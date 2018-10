Asti | litigano per la partita in tv | tifoso colpito muore dopo sei giorni di agonia

Asti - litigano mentre guardano la partita in tv : 52enne in fin di vita : Un uomo è in fin di vita dopo un litigio , in una comunità di recupero di Vaglierano , Asti, , per motivi di tifo calcistico . La lite è scoppiata mentre due persone stavano guardando insieme in tv la ...

Asti - litigano mentre guardano in tv la partita Udinese-Juve : 52enne in fin di vita : Vittima e aggressore stavano guardando insieme la partita in tv nella struttura di una comunità di recupero quando è scoppiata una lite per motivi calcistici. Il 52enne è stato colpito ed è caduto a terra riportando un grave trauma cranico. L'aggressore arrestato con l'accusa di lesioni gravissime.Continua a leggere