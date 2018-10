Assicurazioni auto | servizi migliori con Octo Telematics

Bper - disponibile scatola nera abbinata a Rc auto Arca Assicurazioni : Nelle filiali Bper Banca di tutta Italia è disponibile Arca Motor Box, la scatola nera abbinata alla polizza auto 'Tutto Tondo' di Arca Assicurazioni, compagnia del gruppo Unipol. Si tratta di un'...

Affidabilità delle Assicurazioni auto online : come verificarla? : Cosa bisogna sapere prima di stipulare una polizza assicurativa Sono tanti gli italiani che ancora non si fidano delle Assicurazioni online e continuano a rivolgersi alle compagnie assicurative tradizionali. Eppure con le polizze stipulate sul web è possibile risparmiare fino al 70% e ricevere servizi in tutta sicurezza; fare un preventivo assicurazione auto online è questione di pochi minuti, ma prima di procedere con la stipula è sempre buona ...

Assicurazioni automobilistiche - arriva la direttiva Idd : introdotti nuovi principi : Oggi, 1° ottobre 2018, entrerà il vigore la direttiva europea Insurance Distribution Directive (Idd). Grazie ad essa, verranno apportati dei cambianti sostanziali al mondo delle Assicurazioni auto. Principalmente, la direttiva si occuperà di tutelare nella maniera migliore possibile i consumatori. I principi introdotti, saranno molto simili a quelli dalla Mifid2 per i prodotti finanziari. Cambiamenti sulle Assicurazioni auto Vittorio Verdone, ...

Martellate alle auto per truffare Assicurazioni. Indagati in 19 : Martellate alle auto per truffare assicurazioni A insospettire le assicurazioni il fatto che in molti casi il Cid fosse compilato dagli stessi meccanici Prendevano a Martellate le auto per creare ...

False Assicurazioni auto : banda stroncata a Napoli. La querela partita da Savona - VIDEO - : Un'associazione a delinquere specializzata nel settore delle truffe ai danni delle compagnie assicurative. Questa è stato accertata dopo un'accurata e lunga serie di indagini svolte dalla Squadra ...

Assicurazioni - Poste Italiane punta al piatto ricco della Rc Auto. Ma a consigliare la polizza dev’essere un professionista : Poste Italiane si prepara al debutto nel settore Rc Auto, dopo mesi di trattative con le principali compagnie assicurative tra le quali sceglierà il partner ideale (ma probabilmente saranno più di uno) per entrare in un mercato ricco, anzi, ricchissimo. Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, ne parla sin da maggio scorso: il piano industriale dell’azienda, denominato “Deliver 2022”, sta dando i suoi frutti, l’utile è in aumento e quindi è ...

Premi Assicurazioni auto mai così bassi come ora :