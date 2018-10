Asia Argento sulla denuncia kamikaze a Weinstein e #MeToo

Asia Argento su Anthony Bourdain : “Mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Ci sono giorni che non riesco ad alzarmi - altri in cui cerco di non tornare a casa” : “E’ stata una decisione amichevole, ma io non volevo andare via. Non volevo nuocere al programma. Se questa cosa avesse spostato l’attenzione verso quei ragazzi allora sì, ma non era così. Il pubblico, la giuria e i ragazzi mi volevano, io ci speravo“, Asia Argento racconta con amarezza a Verissimo l’ormai definitivo addio al talent show di Sky. L’attrice, dopo essere stata ospite a Non è l’Arena di Massimo ...

Anticipazioni Verissimo - ospiti sabato 13 ottobre 2018 : Asia Argento per la prima volta dalla Toffanin : sabato 13 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto nella fascia pomeridiana da Silvia Toffanin. La produzione ha annunciato ospiti eccellenti per la prossima puntata. Per la prima volta nello studio di Verissimo ci sarà Asia Argento, l’attrice travolta dallo scandalo Bennett e cacciata da X Factor. La figlia di Dario verrà a raccontare la sua verità da Silvia Toffanin. Verissimo, Anticipazioni: gli ospiti di ...

Asia ARGENTO/ Piange a Verissimo : "Non ho mai detto di essere stata violentata!" : ASIA ARGENTO sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L'attrice ripercorre l'ultimo anno: dal caso Weinstein, al suicidio di Anthony Bourdain e alle accuse di Jimmy Bennett.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Chi è Elias Franco - il nuovo amore di Asia Argento : Elias Franco è il nuovo amore di Asia Argento. A svelarlo alcune fonti vicine alla regista italiana secondo cui fra i due ci sarebbe più di una semplice amicizia. L’ultimo anno è stato molto difficile per l’attrice, che ha dovuto fare i conti con tragedie e drammi. Prima la denuncia con Harvey Weinstein, poi la morte improvvisa di Anthony Bourdain, infine le accuse di violenza sessuale da parte di Jimmy Bennett. Asia Argento si è ...

“Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor - perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” : “Se Asia Argento è stata esclusa da X Factor, perché Cristiano Ronaldo gioca ancora?” Questa mia frase provocatoria, detta domenica sera nella diretta “intima” Let’s Spend Sunday Night Together da casa mia, è stata ripresa dovunque, trasmessa alla Zanzara, generato trasmissioni, articoli, citata in una miriade di tweet, per lo più di juventini imbufaliti (tra cui molte ragazze che difendono paradossalmente CR7). In realtà io sono contrario ...

Asia Argento – Da vittima a carnefice - l’attrice racconta la sua verità a Verissimo : “io molestata sul set già a 16 anni” : Asia Argento racconta la sua verità sul caso ‘molestie sessuali’ che la vede coinvolta, sia come vittima che come carnefice, a ‘Verissimo’ a Silvia Toffanin Asia Argento dopo il clamore che l’ha vista coinvolta nel caso Weinstein, si è ritrovata di nuovo nella bufera per le accuse di Jimmy Bennett. Il giovane attore americano, dopo che l’attrice aveva denunciato gli abusi subiti dal regista ...

Molestie - Asia Argento : 'Contro Weinstein gesto kamikaze - ora pago. Bennett si è inventato tutto' : Da Weinstein a Bennett, da XFactor fino a Bourdain. Asia Argento parla delle vicende di cui è stata protagonista in una lunga intervista a 'Verissimo' , che andrà in onda sabato su Canale 5. 'Quello ...

Asia Argento crolla. Intervistata a Verissimo : “Non ho più la forza di combattere”. Leggi le sue parole : “A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio L'articolo Asia Argento crolla. Intervistata a Verissimo: “Non ho più la forza di combattere”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X FACTOR 2018 - BOOTCAMP/ Mara Maionchi punta alla vittoria. I gruppi di Asia Argento per Lodo Guenzi piacciono : Mara Maionchi e Asia Argento fanno le loro scelte nei BOOTCAMP di X FACTOR 2018: tra i protagonisti della serata un Anastasio ispiratissimo con Generale di De Gregori.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:37:00 GMT)

X Factor 2018 - Ecco le Band scelte da Asia Argento che ai live troveranno Lodo Guenzi : Ultima puntata di Bootcamp anche per Asia Argento . Dopo Mara Maionchi tocca a lei portare agli Home Visit i 5 talenti di X Factor 2018. Ad Asia sono state assegnate le Band , ma come sappiamo non ...

X Factor 2018 - i Bootcamp di Mara Maionchi e Asia Argento : puntata 11 ottobre : X Factor 2018, Bootcamp 11 ottobre: tutte le categorie dei giudici Stasera, 11 ottobre 2018, è andata in onda la seconda puntata dei Bootcamp di X Factor 2018. Mancavano ancora due categorie da assegnare, ma prima ricapitoliamo ciò che è successo nella prima puntata dei Bootcamp. Le Under Donna sono state assegnate a Manuel Agnelli, […] L'articolo X Factor 2018, i Bootcamp di Mara Maionchi e Asia Argento: puntata 11 ottobre proviene da ...

X Factor 12 - bootcamp 11 ottobre 2018 : le band ad Asia Argento e gli under uomini a Mara Maionchi : -[live_placement] prosegui la letturaX Factor 12, bootcamp 11 ottobre 2018: le band ad Asia Argento e gli under uomini a Mara Maionchi pubblicato su TVBlog.it 11 ottobre 2018 22:00.

Diretta X-Factor : ad Asia Argento il compito di capitanare i Gruppi : X-Factor torna con il suo consueto appuntamento settimanale e con la seconda, e ultima, puntata dedicata ai Bootcamp. Questa sera scopriremo quali categorie verranno assegnate a Mara Maionchi e Asia Argento [VIDEO]. Sono rimaste disponibili quella degli Under Uomini e dei Gruppi. Settimana scorsa sono state assegnate le prime due, Fedez per la prima volta guidera' la categoria degli Over, mentre a Manuel Agnelli è stata assegnata quella delle ...