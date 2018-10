Asia | anche Singapore irrigidisce la politica monetaria

Il terremoto finanziario partito da Wall Street contagia anche l’Asia : Mercoledì Wall Street ha subito un pesante tracollo, il calo più forte della stagione Trump, e la pioggia di vendite ha contagiato i listini asiatici e influenza pesantemente anche quelli europei, alle prese, in contemporanea, con le incertezze del bilancio in deficit dell’Italia. Il “sell off” azionario sta assumendo l’aspetto di un terremoto fin...

Dopo Wall Street - crolla anche l'Asia. Trump : 'La Fed è impazzita' : ... sono concordi nel giudicare preoccupanti le tensioni commerciali tra Washington e Pechino e la frenata dell'economia cinese che avrebbe ricadute di portata globale. Trump intanto ha puntato il dito ...

Milano Games Week - tra realtà e fantAsia ecco i Cosplayer : “Così evadiamo dal quotidiano. Per i costumi? Anche 2mila euro” : Alla Milano Games Week, la rassegna del videogioco che proprio oggi terminerà e che era in programma alla Fiera di Milano a Rho-Pero, protagonisti sono stati Anche i Cosplayer. Impiegati, studenti, consulenti d’azienda con l’hobby di travestirsi con costumi e trucchi elaborati per riprodurre il proprio personaggio di videogame o manga preferito. Una passione che può costare Anche 2mila euro per un costume e mesi e mesi di lavoro per ...

Altri guai per Asia Argento : a processo anche per Suspiria : Un processo squisitamente mediatico con James Michael Bennett. Uno oltreoceano con il produttore Harvey Weinstein. E una disputa con i vertici di X-Factor per riappropriarsi del posto in giuria perso ...

X Factor 12 - anche Mara Maionchi tifa per il reintegro di Asia Argento : "Ti aspettiamo" : Non si può dire che non ci sia hype per il destino di Asia Argento dietro al bancone di X Factor 12. Parallelamente al filone "giudiziario" riguardante il rincorrersi di accuse e difese riguardo le presunte molestie sessuali, ricevute e perpetrate, non possiamo fare a meno di seguire gli strascichi catodici dell'uragano mediatico che ha investito l'attrice e regista nelle ultime settimane.Asia, ad oggi lunedì 1 ottobre, è ufficialmente ...

Anche Asia va da Giletti e nega le accuse di Bennett : 'È stato lui a saltarmi addosso' : Dopo Jimmy Bennett , l'attore che ha accusato Asia Argento di averlo violentato ancora minorenne, tocca all'attrice, paladina del movimento #metoo, andare nello studio di Massimo Giletti a raccontare ...

Asia ARGENTO - ROSE MCGOWAN SI SCUSA/ Anche Fedez la rivuole a X Factor : la petizione è un successo : ASIA ARGENTO riceve le scuse pubbliche di ROSE MCGOWAN che fa un passo indietro con un tweet: l'attrice italiana replica e riceve il sostegno di Laura Boldrini.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:58:00 GMT)

"Asia nel mirino? Sono c***i suoi. Da X Factor hanno cacciato anche me - dicendo che mi drogavo" : A margine della presentazione del Premio Tenco 2018, oggi a Milano, Morgan ha parlato dell'esclusione della sua ex compagna Asia Argento da X Factor.Non vorrei entrare in argomento per due motivi. Uno: Sono c***i suoi. Due, per la questione della genitorialità: voglio tenermi lontano da questo chiacchiericcio.Morgan ha scelto il 'no comment' adducendo una terza motivazione:Quando hai detto 'ti amo' devi mostrare rispetto. Non ...

X Factor 2018 - anche Fedez dalla parte di Asia Argento : «Noi giudici siamo con te!» : Dopo il tweet misterioso di Asia Argento , anche Fedez si schiera dalla sua parte nella conferma a giudice di X Factor 2018 . I segnali di un riavvicinamento da parte dei vertici del talent e l'...

Caso Asia Argento - il padre Dario : “Weinstein ha lanciato questo ragazzo contro Asia”. E anche mamma Daria commenta su Twitter : “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l’ha lanciato contro Asia“, Dario Argento scende in campo per difendere sua figlia e lo fa lanciando vere e proprie accuse contro il famosissimo produttore americano. Il regista, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1, ha ribadito che per lui il giovane Jimmy Bennett sarebbe stato pagato per ...

Ricchi di fantAsia - la commedia con Castellitto e Ferilli in cui anche sognare può costare caro. La trama che stupisce : Nell'Italia della crisi, anche il divorzio per migrare verso il nuovo amore , è un lusso per Ricchi. Parte da questo spunto sociale, Ricchi di fantasia , commedia di Francesco Miccichè, che vede ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett è stato accusato di molestie sessuali dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...