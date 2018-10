Arrow 7 | il cast promuove a regular Kirk Acevedo

Cast e personaggi di HArrow su FoxCrime dal 5 ottobre : Ioan Gruffud nel medical drama che si tinge di giallo : Ioan Gruffud è a capo di Cast e personaggi di Harrow la nuova serie tv che da oggi, 5 ottobre, prenderà il via su FoxCrime in prima serata. Toccherà proprio ad uno degli attori più noti di cinema e tv vestire i panni dell'affascinante e carismatico protagonista, il dottor Daniel Harrow, per un totale di dieci episodi che compongono la prima stagione della serie australiana. Harrow è stata creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, che l'ha ...

Arrow 7 : il cast recluta Katherine McNamara di Shadowhunters : Arrow 7 cast & news – Ancora novità per i fan della serie Tv con Stephen Amell. Mancano davvero pochi giorni al debutto della settima stagione e sono ancora tanti i dettagli da scoprire. Un importante ingresso è stato svelato in queste ore: Katherine McNamara farà parte del cast di Arrow 7. Conosciuta come la protagonista di Shadowhunters, avrà un ruolo particolare. Arrow 7 cast e anticipazioni Quale sarà il personaggio di Katherine ...

Jeremy Davies si unisce al cast del crossover di Arrow - The Flash e Supergirl : tutti ad Arkham Asylum con il pericoloso dottore : Il mese di ottobre si avvicina e con esso il debutto delle serie The CW /Dc che il pubblico tanto ama ma questo vuol dire anche che presto il crossover di Arrow, The Flash e Supergirl andrà in scena portando il pubblico nell'universo oscuro di Batman e non solo. Proprio a tal proposito arriva il nome di un'altra new entry protagonista di questo mega appuntamento annuale ovvero Jeremy Davies. Alcuni di voi lo hanno già notato in Sleepy Hollow, ...

Arrowverse crossover 2018 : nel cast anche Jeremy Davis come villain : Arrowverse crossover 2018: il cast sfodera una new entry. Sapevamo che l’incontro fra Arrow 7, The Flash 6 e Supergirl 4 ci avrebbe regalato presto un’altra novità. Iniziano a delinearsi vari personaggi di contorno che aiuteranno a rendere la trama ancora più completa. Chi ci sarà nel crossover di Arrowverse 2018? Da Sleepy Hollow ed altre serie tv di successo, Jeremy Davis è pronto ad unirsi alle squadre di supereroi. Arrowverse ...