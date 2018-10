Arriva sul canale Alpha ' Ingegneria dei disastri'

Le 'Note vocali' di Jesto con i testi dei fan Arrivati sul cellulare : Domani, venerdì 12 ottobre, esce in radio, in digital download e su tutte le piattaforme streaming 'Note vocali', il nuovo video del singolo di Jesto realizzato con la partecipazione dei suoi fan - o ...

Il commento di Borghi sul colpo di scena al processo Cucchi. "La giustizia è lenta - ma Arriva per tutti" : "La giustizia è lenta, ma arriva per tutti". Alessandro Borghi commenta con queste parole il colpo di scena avvenuto nel corso del processo Cucchi: un carabiniere imputato accusa i colleghi di aver pestato Stefano. In un post apparso in una storia Instagram, l'attore ha postato uno screenshot di un articolo del Corriere della sera che dava la notizia, aggiungendo un commento sull'immagine. Borghi è il protagonista del film Sulla ...

DIRETTA/ Italia-Ucraina (risultato live 0-0) streaming video Rai : gli azzurri ci provano ma il gol non Arriva : DIRETTA Italia Ucraina streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita amichevole che stasera si gioca a Marassi (10 ottobre)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:27:00 GMT)

Pet Sematary - Arriva il nuovo film basato sul romanzo di Stephen King : Torna l'horror targato Stephen King. 20 Century Fox ha appena rilasciato il primo trailer di 'Pet Sematary', il nuovo film tratto dall'omonimo romanzo del 1983 del celebre scrittore americano. Il ...

Meizu 16 con lettore d’impronte sul display Arriva in Italia a partire da 549 - 99 euro : I prezzi Italiani di Meizu 16 partono da 549,99 euro per la configurazione "base" con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna L'articolo Meizu 16 con lettore d’impronte sul display arriva in Italia a partire da 549,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Allerta Meteo Estofex - il maltempo sul Mediterraneo Arriva in Italia : nubifragi in Sardegna e al Nord : Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa. In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 2, principalmente per nubifragi. Livello 2 anche per il Golfo del ...

Sul serio : anche per i salmoni Arriva il riconoscimento facciale : anche i salmoni hanno volti, unici e distinguibili. E un'azienda norvegese - il colosso dell'itticoltura Cermaq - ha sviluppato uno scanner 3D in grado di registrare i loro tratti e archiviarli in una ...

Hyundai i40 - Arriva sul mercato il model year 2019 : La Hyundai presenta la i40 model year 2018 per il mercato europeo. La vettura, che in Italia è disponibile solo con carrozzeria wagon, mentre in altri Paesi anche come berlina, è stata aggiornata nel design e nelle dotazioni ed è ora in regola con la normativa Euro 6d-Temp. Design, finiture e Adas. Il debutto della i40 risale al 2011: per rimanere al passo con i tempi e con i nuovi stilemi è stato quindi modificato il frontale ...

Il pannello di controllo NVIDIA Arriva sul Microsoft Store : Il pannello di controllo ufficiale delle schede video targate NVIDIA, che permette di gestire le impostazioni hardware e dei vari driver, è ora disponibile al download sul Microsoft Store di Windows 10. Descrizione NVIDIA Control Panel è la nuova generazione dell’applicazione di controllo hardware di NVIDIA. Questa soluzione è in grado di sbloccare le pluripremiate funzionalità dei driver hardware e ForceWare. NVIDIA Control Panel è stato ...

"Se continua così si Arriva allla stretta sul credito" : Lo spread sale e le banche soffrono. Il sistema del credito si ritrova in prima linea sotto i colpi dei mercati allarmati dalle decisioni di finanza pubblica del governo, e dal conseguente conflitto tra Roma e Bruxelles. In Borsa i titoli dei gruppi, grandi e piccoli, lasciano sul terreno parecchi decimali: Carige perde l'8,47%, Banco Bpm il 6,47, ma vanno a fondo anche i big Unicredit (-3,56%) e Intesa Sanpaolo (-3,26). Con un differenziale tra ...

Comitato europeo delle regioni - Juncker Arriva sul podio a passo di danza : “Un complimento a Theresa May” : Dopo Theresa May anche il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker è arrivato sul podio del Comitato europeo delle regioni accennando alcuni passi di danza, sulle note del pianoforte. E infatti, parlando con i cronisti dell’Ansa, il presidente della Commissione Ue li ha definiti “un complimento” alla premier britannica. Alcuni giorni fa Theresa May aveva fatto altrettanto, arrivando al congresso dei Tories sulla ...

Cina - #Metoo Arriva in tribunale : “Il conduttore tv mi ha molestata”. Ma sul banco degli imputati va la vittima : Dalla rete alle corti di giustizia. Il fenomeno di #Metoo giunge a un inatteso punto di svolta in Cina, paese in cui gli abusi sessuali vengono ancora considerati tabù e le denunce socialmente disdicevoli. La scorsa settimana il tribunale distrettuale di Haidian, nella Pechino Ovest, ha informato una 25enne nota solo con il nickname Xianzi che dovrà rispondere delle accuse di “danneggiamento della reputazione e del benessere mentale” sollevate ...

F1 Giappone - Arrivabene : «Team ha reagito - potevamo essere sul podio» : LA CRONACA DELLA GARA CLASSIFICA Raikkonen ferrari Arrivabene vettel Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

F1 - Arrivabene a muso duro contro Verstappen : “senza certi piloti in pista saremmo saliti sul podio” : Il team principal della Ferrari ha attaccato duramente il pilota della Red Bull, protagonista di due contatti con Raikkonen e Vettel E’ un Maurizio Arrivabene molto arrabbiato quello che appare davanti ai microfoni dopo il Gp del Giappone, il motivo è il comportamento tenuto in pista da Max Verstappen, colpevole secondo il team principal della Ferrari di aver rovinato la gara di Raikkonen e Vettel. Sotto osservazione i contatti ...