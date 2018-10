Arriva l' aggiornamento di ottobre di Xbox One | i nuovi Avatar | Dolby Vision HDR e le

Fortnite offline dalle 9 : 00 del 3 ottobre - Arriva l’aggiornamento 6.01 : note della patch e novità : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 3 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l'aggiornamento 6.01. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Innanzitutto sembra che Epic Games avrebbe deciso di cambiare la roadmap di Fortnite con l'arrivo della Stagione 6. I più attenti infatti ...

Perché le notifiche Facebook Arrivano in inglese? Ultimo aggiornamento incriminato : A più di qualcuno in queste ore sta capitando di ricevere le notifiche Facebook in inglese. Di certo non si tratta di un bug bloccante, ma gli alert della nota app social e anche altre informazioni del proprio profilo, invece di presentarsi in italiano, parlano appunto la lingua d'oltremanica. Un fastidio di non poco conto per i poco anglofoni residenti entro i nostri confini. A cosa si devono i problemi delle notifiche Facebook in inglese? ...

Pocophone F1 : Arriva l’aggiornamento alle patch di agosto : Il Pocophone F1 sta ricevendo in queste ore le patch di sicurezza di agosto, che portano la MIUI alla versione 9.6.22. Non è ancora arrivato il momento per la MIUI 10, cioè l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Xiaomi che porta tante migliorie, soprattutto a livello grafico. Si tratta quindi di un aggiornamento che serve a risolvere alcuni problemi, in attesa del corposo aggiornamento alla MIUI 10 che si spera possa ...

Aggiornamento software decoder DTT SAT TS UP 4K - Arrivano EShare e app DAZN : Disponibile un nuovo Aggiornamento per TS UP 4K, il decoder digitale terrestre e satellitare che trasforma ogni televisore in uno Smart TV! Da oggi puoi usare lo smartphone come telecomando, fare mirroring, goderti il grande calcio in diretta e molto altro… Ecco tutte le novità nel dettaglio: ...

Oggi 18 settembre Arriva per Asus ZenFone 3 l’aggiornamento 75 : prime informazioni : Puntuale come un orologio svizzero arriva in queste ore un nuovo aggiornamento per gli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3. Entrambe le versioni da 5.5 e 5.2 pollici, infatti, a partire da Oggi 18 settembre possono scaricare la patch 75, ad un mese di distanza dal nostro approfondimento riguardante il pacchetto software 72. Proviamo dunque a capire come cambieranno le cose per il pubblico italiano una volta portato a termine il download di ...

Aggiornamento PUBG Mobile : Arriva Sanhok - nuove armi e guerra ai cheater : PUBG Mobile ha ricevuto un nuovo Aggiornamento, precisamente lo 0.8.0, che introduce una ottima serie di novità. La prima, quella sicuramente più importante, è la mappa chiamata in passato 4x4, Sanhok, già disponibile su PC e Xbox One. Sanhok in PUBG Mobile sarà proprio come quanto visto sulle altre versioni. Ha degli spazi più piccoli e ristretti, del resto di chiamava 4×4 per un motivo, ma anche l’ambientazione lussureggiante. Il gameplay e ...

Chrome : Arriva un mega-aggiornamento per Windows con un nuovo look e Omnibox 2.0 : Google, in occasione del decimo compleanno del suo browser, ha rilasciato pochissime ore fa l’atteso Chrome 69 su Andorid, iOS e Windows dopo un lungo periodo in beta test. Concentrandoci esclusivamente sulle novità approdate sul sistema operativo di casa Microsoft, la più importante riguarda sicuramente l’interfaccia grafica che, come visto nelle versioni preview, presenta ora delle forme più arrotondate rispettando appieno le ...

Instagram - con l'aggiornamento Alpha potrebbero Arrivare le 'quick reply' : I social network sono diventati, ormai, gli strumenti di comunicazione più utilizzati al mondo non solo dai giovani, ma anche da utenti di diverse fasce d'eta'. E mentre Facebook appare sempre più adatto ad un pubblico adulto, Instagram invece viene maggiormente utilizzato dai ragazzi che amano condividere le proprie foto accompagnate da brevi didascalie, o pubblicare delle Stories. In queste ultime settimane, gli sviluppatori del social delle ...

Dopo un anno Arriva un nuovo aggiornamento del firmware di Wii U : Nintendo Switch ha superato in tutto la sua sorella minore Wii U, tuttavia ci sono delle novità per quest'ultima.Come riporta Gamingbolt, è stato da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per il firmware di Wii U. Il nuovo aggiornamento porta il sistema alla versione 5.5.3 e lavora sulla stabilità del sistema, per "migliorare l'esperienza dell'utente", ovviamente questo non ci dice molto, in quanto queste modiche non sono mai molto visibili. ...

Arriva il turno dei Samsung Galaxy S8 TIM : aggiornamento di agosto compiuto : Rilascio avvenuto anche per i Samsung Galaxy S8 TIM nell'ambito dell'aggiornamento con patch di sicurezza di agosto: il tutto è stato reso possibile grazie all'innesto della serie firmware 'XXU3CRGH', con dimensioni di 365,26MB. Oltre a determinare un incremento del livello di protezione del sistema operativo, il pacchetto integra anche una qualche novità relativa al Game Launcher, sebbene non sia stato esplicitato ad esattamente cosa il ...

Arrivato su Huawei Mate 10 Lite TIM l’aggiornamento Oreo : rilascio dal 16 agosto : Era stato annunciato per il mese di agosto l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per Huawei Mate 10 Lite brand TIM, che puntualmente è Arrivato all'indomani del Ferragosto. Nella giornata di oggi, da nemmeno un'ora a questa parte, il rilascio ha avuto inizio attraverso la serie firmware RNE-L01 8.0.0.331(C55CUSTC55D1), dal peso generale di 2.96GB (cosa che dovrebbe spingervi a scaricarlo sotto rete Wi-Fi, onde evitare di perdere quasi 3GB di ...