Argentina | Pezzella segna il primo gol in Nazionale | la dedica è per Astori

: Da #LautaroMartínez a #Pezzella e #Depaul ?? #Argentina ????, la vittoria delle prime volte ?? - DiMarzio : Da #LautaroMartínez a #Pezzella e #Depaul ?? #Argentina ????, la vittoria delle prime volte ?? - Sport_Mediaset : #Argentina “made in Italy”: passeggia sull’ #Iraq, a segno #Martinez e #Pezzella - giaco_iaco : Gol con la Nazionale #Argentina e dedica per Davide #Astori. Questo è Germán #Pezzella #Fiorentina -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Germanha siglato la sua prima rete con la maglia dell'ndo il gol all'ex compagno DavideGermanhato ieri il suogol con la maglia dell'. Contro l'Iran è stata una passeggiata per la Seleccion che ha vinto 4-0 grazie anche alla rete del calciatore della Fiorentina., dopo aver siglato la rete, ha volutore la propria esultanza all'ex compagno Davide, deceduto drammaticamente durante una trasferta ad Udine. Il numero 13 indicato con le mani per ricordare il povero compagno scomparso, un bel gesto di.