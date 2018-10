Appena 250 euro per un Huawei P20 grazie alla promozione Wind del 12 ottobre

optimaitalia

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Ci sono due aspetti da esaminare con grande attenzione conP20 in questo periodo. Da un lato abbiamo un argomento caldissimo come lo sviluppo dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, considerando il fatto che, secondo le ultime informazioni condivise anche sul nostro sito, dovrebbe mancare davvero pocodistribuzione del pacchetto software nella sua versione definitiva (attualmente siamo ancora nella fase beta). Dall'altro abbiamo invece alcune promozioni che potrebbero fare la differenza per tutti quelli che stanno pensando di portarselo a casa.Secondo le ultime segnalazioni disponibili in Rete e confermate anche da una fonte come Mondomobileweb, infatti, in questo periodo alcuni utentipossono sfruttare un offerta con cui sarà possibile assicurarsi unP20 a soli 250complessivi. L'offerta è composta da un costo iniziale di 99,90, oltre ...