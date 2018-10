Antartide | la realtà virtuale contro l’isolamento degli scienziati

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Lain aiutoper affrontare i mesi di isolamento in: l’Australian Antarctic Division sta collaborando con il Dartmouth College del New Hampshire per studiare come lapossa aiutare a mantenere la salute mentale. “L’è un ambiente isolato, confinato ed estremo, dove il confinamento è tra i più lunghi al mondo. Nella stazione Mawson passano fino a nove mesi prima che si possa uscire e il personale soffre di reale in isolamento e in condizioni rischiose,” ha spiegato Jeff Ayton, medico capo dell’Antarctic Division. Le scene disono di spiagge australiane, di ambienti naturali e urbani in Europa e in Nord America: tutti paesaggi che “servono a riportarli alla, a dare loro il senso di essere in uno spazio differente dall’isolamento del biancore e del silenzio ...