Anna and the Apocalypse | il trailer del musical di Natale sugli zombie

Perché SusAnna Camusso vuole Maurizio Landini come suo successore alla guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Nicky Hayden - condAnnato a un anno l'automobilista che lo travolse e uccise : non andrà in carcere : La sua morte sconvolse il mondo dello sport: Nicky Hayden , l'ex rivale di Valentino Rossi nella MotoGp che morì nel maggio 2017 dopo essere stato investito in bici da un'auto, ha avuto giustizia oggi. Almeno in teoria, dato che l'...

Giochi Olimpici 2026 - approvata la candidatura di Milano-Cortina. Assegnazione a giugno 2019 a LosAnna : ... dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche sfruttare la forza economica e la prosperità ...

Sospesa la preside del Liceo SAnnazzaro di Napoli che mandò gli studenti al mare per assenza di aule : Mandò gli studenti al mare per attività extrascolastica a causa dell'assenza di aule. Ma ora Laura Colantonio, preside del Liceo Sannazzaro di Napoli, è stata Sospesa "con effetto immediato" dal ministero. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.«Sospensione con effetto immediato». Così ha deciso oggi il Miur -Ufficio Scolastico Regionale diretto da Luisa Franzese, sospendendo la dirigente ...

Cgil - SusAnna Camusso indica Landini per la successione. Colla non si ritira - l’opposizione parla di “rottura politica” : Al termine di una riunione di segreteria della Cgil, conclusasi all’una di notte, Susanna Camusso ha fatto un passo che sembrava impossibile fino a poco tempo fa: avanzare la proposta di Maurizio Landini alla guida della stessa Cgil. Una proposta che la segreteria ha accolto a stragrande maggioranza, ma con l’opposizione dell’altro candidato, Vincenzo Colla il quale ha parlato di “rottura politica” della segreteria. ...

Segretaria generale Cgil. Al posto di SusAnna Camusso ci sarà Maurizio Landini : Cambio al vertice della Segretaria generale della Cgil. Susanna Camusso, ha proposto, alla segreteria confederale il nome di Maurizio Landini

NAPOLI - SOSPESA LA PRESIDE COLANTONIO DEL LICEO SAnnaZARO/ Mandava gli alunni al mare per mancanza di aule : NAPOLI, SOSPESA la PRESIDE COLANTONIO del LICEO SANNAZARO: era al centro del caso delle classi in eccesso, con troppi studenti rispetto alle aule disponibili(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:21:00 GMT)

ALESSANDRA MORETTI - LETTERA IN DIRETTA/ Video - il regalo è la figlia Anna (Grande Fratello Vip 3) : ALESSANDRA MORETTI, compagna di Maurizio Battista, entra nella Casa del Grande Fratello Vip dopo il "Ti amo" in DIRETTA per convincere il comico a rimanere(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:42:00 GMT)

Napoli - sospesa la preside del SAnnazzaro che aveva mandato gli studenti al mare e al parco per supplire a mancanza aule : È stata sospesa dal ruolo di preside “con effetto immediato” Laura Colantonio, la dirigente del Liceo classico Jacopo Sannazaro di Napoli che lo scorso settembre aveva deciso di rispondere alla mancanza di aule praticando delle attività extra moenia “particolari”. Secondo i racconti di studenti e genitori, gli alunni venivano mandati al mare o a passeggiare al parco Villa Floridiana vicino al Vomero, insieme ai ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e la frecciata di TeresAnna Pugliese : «Anche io non lo amavo» : Qualche giorno fa Francesco Monte , recluso al Gf Vip , programma seguito da Leggo.it , aveva parlato del suo rapporto con Teresanna Pugliese , conosciuta sotto i riflettori di 'Uomini e donne' e ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Andreas Seppi supera in due set MAnnarino e vola al secondo turno : Dopo il successo di Marco Cecchinato, Shanghai continua a riservare buone notizie per il Tennis maschile italiano. Andreas Seppi si è imposto nel match valido per il primo turno del penultimo Masters 1000 dell’anno con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 24 minuti di partita contro il francese Adrian Mannarino (n.46 del mondo). Un match solido quello dell’altoatesino che ha saputo interpretare meglio del proprio avversario i momenti ...

Anna Tatangelo dà scandalo : alle nozze vip si presenta senza slip : Se pensavate che le nozze dell’anno fossero quelle di Chiara Ferragni e Fedez, cioè i Ferragnez, vi sbagliavate. Le nozze dell’anno sono state quelle del “boss della musica” Ferdinando Salzano che ha giurato amore eterno alla sua bella in spiaggia, a Formentera. Salzano, capo di “F&P Group”, società costituita da Warner Music Italy, è uno dei principali operatori italiani nel campo del booking e della produzione di concerti live, vero boss ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : un dolorante Martin approfitta della caduta di Bezzecchi per allungare a +26 nel Mondiale - Di GiAnnantonio torna in corsa per il titolo : La domenica del GP di Thailandia della Moto3 ha regalato mille emozioni e colpi di scena fino all’ultimo giro, addirittura sino all’ultima curva. L’Italia festeggia il podio interamente azzurro formato da Fabio Di Giannantonio, Lorenzo Dalla Porta e Dennis Foggia (partito 25° in griglia), ma l’immagine finale di un Enea Bastianini che stende Marco Bezzecchi all’ultima curva nel tentativo di andare sul podio rischia ...

Forteto - violenze su minori : santone condAnnato a 8 anni/ Ultime notizie - i dieci comandamenti della setta : Forteto, violenze su minori: santone condannato a 8 anni. Ultime notizie, i dieci comandamenti della setta: la testimonianza di una vittima, "Stato ci ha abbandonati"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:25:00 GMT)