Amy Winehouse | i fan protestano | ' Smettetela di lucrare sulla sua morte'

Amy Winehouse rivivrà in concerto grazie ad un ologramma. Tanta tecnologia e molta emozione : Amy Winehouse tornerà sul palco il prossimo anno per deliziare il pubblico con successi come “Rehab” e “Valerie”. Qualcosa non vi torna perché l’artista è morta nel 2011? Infatti, quello che verrà portato in tour è uno spettacolo virtuale, possibile grazie agli ologrammi. Si tratta di una tecnica di produzione che è stata ripetutamente affinata nel corso degli anni e che permette di vedere persone che si muovono e ...

Tuffo nel passato - quattordicesimo episodio. Anno 2011 : Vasco e Modà trionfano in Italia - Adele domina le classifiche mondiali - Amy Winehouse si aggiunge al Club 27 : Si rinnova per la sua quattordicesima volta l’appuntamento con la storia della nostra rubrica “Tuffo nel passato”. Continua il viaggio per gli anni ’10 del 2000 ed entriamo nel 2011. Un Anno che comincia con gli scontri in Egitto tra cristiani e musulmani, il devastante terremoto con tsunami del Giappone che ha provocato 11.000 morti, il matrimonio del Principe William e Kate Middleton, i 150 anni dell’Unità d’Italia e la beatificazione di Papa ...

Amy Winehouse : ecco il trailer del film documentario "Back To Black" : In uscita il prossimo 2 novembre