Amichevoli | Mbappé salva la Francia contro l' Islanda | Lautaro-gol in Argentina-Iraq

(Di venerdì 12 ottobre 2018) I vichingi islandesi non si stancano mai di sorprendere. Sinceramente sembrava avessero esaurito le batterie, nelle prime due gare di Nations League lo scorso settembre hanno incassato 9 reti da Svizzera e Belgio, tornando improvvisamente quella formazione di volenterosi dilettanti che aveva caratterizzato il calcio della piccola isola per decenni. Nel piccolo stadio di Guingamp stava invece avvenendo una sorta di miracolo sportivo: l'conduceva 2-0i campioni del mondo francesi ed a tratti si era rivisto il 'geyser sound' degli Europei di due anni fa. Ma i transalpini sono la tipica squadrala quale non si è mai sicuri di nulla fino al triplice fischio, così negli ultimi 4' del tempo regolamentare gli uomini di Didier Deschamps sono riusciti a riequilibrare le sorti del confronto uscendo con un 2-2 che, per come si erano messe le cose, è un grande risultato. ...