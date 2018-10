Amichevoli internazionali | il Brasile vince col minimo sforzo | 2-0 all’Arabia Saudita

Amichevoli internazionali : l’Argentina vince - in gol Simeone - bene anche il Brasile : Argentina e Brasile riprendono il loro cammino dopo un Mondiale non certo positivo in Russia: Simeone va in rete per Scaloni Esordio vincente per il ct ad interim dell’Argentina Lione Scaloni che sconfigge con un netto 3-0 il modesto Guatemala in un match amichevole disputato a Los Angeles. Di Martinez su rigore al 27′, Lo Celso al 35′ e Simeone al 44′ le reti dell’albiceleste. Facili successi anche per ...