Ambiente | Trump | inquinamento nel Pacifico? Colpa di Cina e Giappone

Clima e Ambiente : Trump contro il multilateralismo : L'amministrazione statunitense guidata dal presidente Donald Trump sta letteralmente correndo contro il tempo per rivoluzionare le politiche in favore dell'ambiente varate dalla precedente presidenza di Barack Obama. L'ordine di comando impartito è cambiare il prima possibile, in previsione delle prossime elezioni presidenziali. Lo racconta molto bene un'inchiesta condotta dal Guardian, che ha intervistato esperti e funzionari dell'EPA, ...

Ambiente e sostenibilità - il Nobel per l’Economia sfida Trump : Quale è il nostro comportamento che più crea danno? In casa e nei viaggi?Nel meteo?A tavola?Come spieghiamo i cambiamenti del clima? Perché non è bello che il tempo sia sempre bello?Servono gli accordi internazionali?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Quali sono i segnali che ci dovrebbero fare paura e non vediamo?Migrazioni e cambiamenti climatici, come ...

Il nuovo piano di Trump per l'Ambiente ucciderà centinaia di persone in più all'anno : Secondo un report della Lancet Commission on Pollution and Health , le morti premature legate alle malattie causate dall'inquinamento sono state 9 milioni nel mondo nel 2015. Quello peggiore per la ...