Altri due carabinieri sono indagati per la morte di Stefano Cucchi

Caso Cucchi - indagati Altri due carabinieri per falso : c’è anche l’allora comandante di Tor Sapienza. Sarà interrogato : Ci sono altri due carabinieri indagati nell’ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Oltre a Francesco Di Sano, militare della stazione di Tor Sapienza, è finito sotto inchiesta anche il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma. Quest’ultimo Sarà interrogato la prossima settimana dai magistrati della procura di Roma. Nei giorni scorsi è stato sottoposto ad una ...

Tedesco confessa e fa Altri due nomi : il muro si sgretola per i Cucchi : Dopo 9 anni, un carabiniere imputato accusa due colleghi di aver preso parte al pestaggio di Stefano Cucchi. Durante l'udienza di oggi, 11 ottobre, Francesco Tedesco, che gia' da verbale del 9 luglio, aveva dichiarato di aver preso parte come osservatore ai pestaggi [VIDEO] e di aver più volte cercato di far desistere chi ne era parte attiva, chiama in causa due suoi colleghi: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Una rivelazione questa ...

