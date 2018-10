Alluvioni | siccità | tempeste | ondate di calore e terremoti | l’Italia “tra i dieci Paesi

Riscaldamento globale - rapporto Ipcc : “Se non freniamo aumento temperature - ancora più tempeste - Alluvioni e siccità” : Quattrocento pagine per spiegare cosa accadrà se il Riscaldamento globale dovesse superare 1,5°C. In estrema sintesi: sarebbe un disastro da evitare a tutti i costi. Secondo il rapporto Global Warming presentato oggi al summit di Incheon-Songdo, in Corea del Sud, dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), la superficie terrestre si è riscaldata di un grado, abbastanza per provocare un’escalation di tempeste, alluvioni e ...