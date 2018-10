Alluvione Baleari | operatori turistici | “Continuate a venire in vacanza da noi

meteoweb.eu

: Le immagini della devastazione provocata dall'alluvione a #Maiorca. Secondo le stime, la tempesta che ha colpito l’… - SkyTG24 : Le immagini della devastazione provocata dall'alluvione a #Maiorca. Secondo le stime, la tempesta che ha colpito l’… - Eurosport_IT : Rafa #Nadal uomo vero! ???????????? Scende per le strade della sua Maiorca per aiutare la gente a spalare fango dopo la… - Paolino844 : RT @Eurosport_IT: Rafa #Nadal uomo vero! ???????????? Scende per le strade della sua Maiorca per aiutare la gente a spalare fango dopo la violen… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Dopo le inondazioni improvvise che hanno colpito Maiorca all’inizio di questa settimana, il direttore dell’Ente per il turismo delle Isolesi è trasferito per rassicurare i viaggiatori che l’isola è sicura e le inondazioni sono state un “incidente isolato“. Dieci persone, tra cui una coppia inglese che è stata sopraffatta da acqua e fango mentre si trovava in un taxi, sono morte dopo che piogge torrenziali e inondazioni improvvise hanno lasciato strade inondate e devastazione. L’acqua fangosa è stata descritta come “biblica“. L’è avvenuta nella città di Sant Llorenc des Cardassar, a circa 40 miglia a est di Palma. La zona a maggiore vocazione turistica di Maiorca si trova sulla costa occidentale dell’isola. Centinaia di lavoratori dei servizi di emergenza stanno lavorando per ripulire strade, case, negozi. ...