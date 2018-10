Allerta meteo | forte maltempo in Sicilia e al Sud | scuole chiuse Sabato 13 Ottobre in

Allerta meteo Sicilia : scuole chiuse Sabato 13 Ottobre a Catania : scuole chiuse anche domani, a Catania. L’Allerta meteo ‘arancione’, prevista anche per domani, ha portato il sindaco Salvo Pogliese ‘d’intesa con la prefettura e in accordo con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella’ a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di domani. “Appena pronta l’ordinanza verra’ pubblicata sul ...

Allerta meteo - sarà un weekend di forte maltempo all’estremo Sud : la protezione civile lancia un nuovo allarme arancione per la Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La protezione civile segue con particolare attenzione l’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Italia, dopo che ha ucciso 17 persone nel Mediterraneo occidentale (13 morti alle Baleari, 2 in Costa Azzurra e 2 in Sardegna nelle scorse 48 ore). Il maltempo proseguirà tutto il weekend in Sicilia e Calabria meridionale, e sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, Sabato 12 ...

Allerta meteo Estofex - forte maltempo al Sud : alluvioni lampo e tornado su Calabria e Sicilia tra oggi pomeriggio e domani mattina [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Nuovo pesante avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo sul Sud Italia. Emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale, Malta e Tunisia, principalmente per alluvioni lampo e per tornado sulle acque circostanti. Livello 1, invece, per la Turchia meridionale e Cipro, principalmente per alluvioni lampo e grandine di grandi dimensioni e per tornado sulle acque circostanti. Allerte Meteo di ...

Maltempo Sicilia - Allerta meteo “arancione” : scuole chiuse in molti Comuni : scuole chiuse oggi in alcuni Comuni della Sicilia, in conseguenza dell’allerta meteo “arancione” emessa dalla protezione civile. Istituti chiusi a Catania: il sindaco Salvo Pogliese ha disposto lo stop alle attività didattiche motivato anche con l’esigenza di fare verifiche sugli edifici. scuole chiuse anche nel Messinese, in 13 Comuni, tre tirrenici, Barcellona, Milazzo e San Filippo del Mela, e 10 della zona ionica. Ad ...

Allerta meteo a Ragusa : Scale del Gusto rinviato : A causa dell'Allerta meteo annunciata per oggi dalla protezione Civile l'evento Scale del Gusto a Ragusa e' stato rinviato alla prossima settimana

Sicilia - Allerta meteo arancione : attenzione ai nubifragi in arrivo : Intensa fase di maltempo per la Sicilia, emanata l'allerta meteo arancione. Rischio nubifragi. La forte perturbazione che ha colpito duramente la Sardegna nei giorni scorsi si sta spostando ora...

Meteo : dopo l'Allerta si va verso un weekend di sole - le previsioni : La Liguria si è trovata a fare i conti con la prima allerta arancione/rossa dell'autunno e con un'intensa perturbazione con precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente della regione, dove le ...

Modica - rischio temporali di forte intensita' : Allerta meteo da stanotte : Attivato a Modica il presidio operatori di Protezione Civile comunale. rischio di temporali di forte intensità a partire da stanotte.

Allerta meteo - forte maltempo in Sardegna e Sicilia : scuole chiuse Venerdì 12 Ottobre in diversi Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Allerta meteo – Una forte perturbazione è prevista per le prossime ore in diverse regioni d’Italia. Le Regioni già duramente colpite sono state la Sardegna, la Sicilia e la Liguria, dove permane l’Allerta che è stata estesa anche in altre regioni come il Lazio. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Venerdì 12 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza ...

Meteo - Allerta arancione in Sicilia : maltempo da Palermo a Ragusa : allerta Meteo arancione per domani, 12 ottobre, in tutta la Sicilia. Il maltempo interessera' tutte le province Siciliane compresa Ragusa.

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione - scuole chiuse a Catania domani venerdì 12 ottobre : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 12 ottobre. Per la giornata di domani è previsto un livello di Allerta arancione su tutta la Regione.-- A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco di ...

Allerta meteo Toscana : criticità gialla fino a domani : La sala operativa unica della protezione civile regionale Toscana ha prolungato fino alle ore 8 di domani, venerdì 12 ottobre, limitatamente all’Arcipelago toscano meridionale e al basso litorale grossetano, il codice giallo per possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate. Previsto inoltre mare molto mosso nelle prime ore del mattino sull’Arcipelago a sud dell’Elba (Livorno). L'articolo Allerta meteo ...