Allerta meteo a Ragusa | Scale del Gusto rinviato

Sicilia - Allerta meteo arancione : attenzione ai nubifragi in arrivo : Intensa fase di maltempo per la Sicilia, emanata l'allerta meteo arancione. Rischio nubifragi. La forte perturbazione che ha colpito duramente la Sardegna nei giorni scorsi si sta spostando ora...

Meteo : dopo l'Allerta si va verso un weekend di sole - le previsioni : La Liguria si è trovata a fare i conti con la prima allerta arancione/rossa dell'autunno e con un'intensa perturbazione con precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente della regione, dove le ...

Modica - rischio temporali di forte intensita' : Allerta meteo da stanotte : Attivato a Modica il presidio operatori di Protezione Civile comunale. rischio di temporali di forte intensità a partire da stanotte.

Allerta meteo - forte maltempo in Sardegna e Sicilia : scuole chiuse Venerdì 12 Ottobre in diversi Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Allerta meteo – Una forte perturbazione è prevista per le prossime ore in diverse regioni d’Italia. Le Regioni già duramente colpite sono state la Sardegna, la Sicilia e la Liguria, dove permane l’Allerta che è stata estesa anche in altre regioni come il Lazio. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Venerdì 12 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza ...

Meteo - Allerta arancione in Sicilia : maltempo da Palermo a Ragusa : allerta Meteo arancione per domani, 12 ottobre, in tutta la Sicilia. Il maltempo interessera' tutte le province Siciliane compresa Ragusa.

Allerta meteo Sicilia : criticità arancione - scuole chiuse a Catania domani venerdì 12 ottobre : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 12 ottobre. Per la giornata di domani è previsto un livello di Allerta arancione su tutta la Regione.-- A causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno causato danni nei plessi scolastici cittadini e alla luce delle previsioni meteo non favorevoli nelle prossime ore, il sindaco di ...

Allerta meteo Toscana : criticità gialla fino a domani : La sala operativa unica della protezione civile regionale Toscana ha prolungato fino alle ore 8 di domani, venerdì 12 ottobre, limitatamente all’Arcipelago toscano meridionale e al basso litorale grossetano, il codice giallo per possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate. Previsto inoltre mare molto mosso nelle prime ore del mattino sull’Arcipelago a sud dell’Elba (Livorno). L'articolo Allerta meteo ...

Allerta meteo - la Protezione Civile lancia un nuovo allarme per Venerdì 12 Ottobre : criticità “Arancione” nel Lazio e in Sicilia : Allerta Meteo – Ancora condizioni di spiccata instabilità, in particolare sulle nostre regioni occidentali. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la ...

Allerta meteo Aeronautica Militare : forte maltempo verso Lazio e Sicilia : La perturbazione atlantica che sta portando maltempo e nubifragi sulle regioni più occidentali della nostra penisola proseguirà lentamente il suo percorso verso Est, andando ad interessare nelle...

Allerta meteo Sardegna : la criticità passa da “rossa” ad “arancione” : In Sardegna il livello di Allerta per rischio idrogeologico e idraulico nella zona meridionale e orientale verrà declassato ad arancione (moderato) a partire dalle 14 di oggi, fino alla mezzanotte, mentre domani il livello di Allerta sarà giallo (ordinario): lo rende noto la Direzione generale della Protezione civile regionale. “L’attenzione rimane comunque altissima e il sistema della Protezione civile continua a monitorare e ...

Allerta meteo Liguria : prolungata la criticità “arancione” su tutta la regione : La protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Questa la scansione oraria e la zone coinvolte: zona a (bacini piccoli) rossa fino alle 15, poi arancione fino alle 18.00, poi gialla fino alle 22.00 di oggi giovedi’ 11 ottobre zona a (bacini medi e grandi): rossa fino alle 15, poi arancione fino alle 22, poi gialla fino alle 23.59 di oggi giovedi’ 11 ...

