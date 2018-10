Alle 15 | 30 botte da orbi con la diretta di Jump Force

14ENNE ACCOLTELLA CONVIVENTE DELLA MAMMA/ Ultime notizie Sassari : così l'ha difesa dAlle botte : 14ENNE ACCOLTELLA CONVIVENTE DELLA MAMMA: Ultime notizie Sassari, un adolescente ha colpito l'uomo all'addome per difendere la donna dalle sue percosse. L'uomo non è in pericolo di vita.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:47:00 GMT)

Quattordicenne accoltella il compagno della madre per salvarla dAlle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...

Quattordicenne accoltella il compagno della madre per salvarla dAlle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...

Sassari - 14enne accoltella compagno della madre per salvarla dAlle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...

Sassari - 14enne accoltella compagno della madre per salvarla dAlle botte : Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Sassari dopo aver accoltellato il compagno della madre. Il minorenne ha impugnato un coltello per difendere la mamma che, per l'ennesima volta, ...

Verona - fermata la gang delle rapine in villa. Il modus operandi : botte e minacce Alle vittime per farsi dare soldi e preziosi : Sfondavano la porta d’ingresso, picchiavano i padroni di casa, quasi sempre anziani. botte e minacce per farsi dire dove fossero la cassaforte, i soldi o altri oggetti di valore. Il modus operandi era sempre lo stesso, ma quello di due notti fa potrebbe essere stato l’ultimo colpo della banda che è ritenuta responsabile di almeno 30 rapine in villa tra le province di Mantova, Verona e Rovigo. I banditi – quattro marocchini dai ...