: Cdp, Tesoro e Fs. Tutti insieme per rilanciare Alitalia. Di Maio si dà tempo fino a fine mese - HuffPostItalia : Cdp, Tesoro e Fs. Tutti insieme per rilanciare Alitalia. Di Maio si dà tempo fino a fine mese - sole24ore : Alitalia, Di Maio: «Newco con Ferrovie e Mef per il rilancio» - Cyber_Feed : • News • #Alitalia,Di Maio:Newco con Ferrovie-Mef -

Unacon Fs e la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del Mef con una quota del 15% per rilanciare. Così il ministro dello Sviluppo e vicepremier, Di, al Sole 24 Ore. Nessuna proroga per il prestito ponte da 900 mln, che dovrebbe essere restituito dalla compagnia a dicembre. "Il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella",ha detto. Essa avrà una dotazione iniziale di 2 miliardi per consentirle "di tornare competitiva".(Di venerdì 12 ottobre 2018)