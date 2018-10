: 19:50 | Alitalia, Fs presenta una manifestazione di interesse - NotizieIN : 19:50 | Alitalia, Fs presenta una manifestazione di interesse - Cyber_Feed : • News • #Alitalia,da Fs manifestazione interesse - rivistafiscalew : LAVOSTRARICETTA Fs presenta una manifestazione di interesse per Alitalia: Aggiornato il… -

FS Italiane "ha presentato oggi pomeriggio unadiper". Lo si legge in una nota di Ferrovie dello Stato nella quale si specifica che "tale, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all'azienda, non è in questa fase vincolante". Il ministro dello Sviluppo Economico, Di Maio, commenta: "Potrebbe nascere il primo gruppo al mondo di trasporto integrato gomma-ferro-aria".E sottolinea: "Il piano di rilancio della compagnia di bandiera è nel contratto di governo"(Di venerdì 12 ottobre 2018)