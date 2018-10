Alitalia - da Fs manifestazione interesse : 19.50 FS Italiane "ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia". Lo si legge in una nota di Ferrovie dello Stato nella quale si specifica che "tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all'azienda, non è in questa fase vincolante". Il ministro dello Sviluppo Economico, Di Maio, commenta: "Potrebbe nascere il primo gruppo al mondo di trasporto integrato gomma-ferro-aria".E ...

Alitalia - Ferrovie presenta manifestazione di interesse. Tria frena di Maio sul ruolo del Tesoro : Una nota del premier Conte conferma la linea per il rilancio dell’ex compagnia di bandiera: «Creare una partnership tra Fs e uno o più aziende partecipate dello Stato va in questa direzione» ...

Alitalia - Ferrovie presenta manifestazione di interesse : Una nota del premier Conte conferma la linea per il rilancio dell’ex compagnia di bandiera: «Creare una partnership tra Fs e uno o più aziende partecipate dello Stato va in questa direzione» ...

Alitalia - Ferrovie presenta manifestazione interesse : Ferrovie dello Stato Italiane ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia. Tale manifestazione - spiega il Gruppo ferroviario in una nota - necessaria per analizzare al ...

Alitalia - Ferrovie presenta la manifestazione di interesse : FS italiane ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia. È quanto si legge in una nota del gruppo, che spiega: 'Tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio ...

Alitalia - Ferrovie presenta la manifestazione di interesse : FS italiane ha presentato oggi pomeriggio una manifestazione di interesse per Alitalia. È quanto si legge in una nota del gruppo, che spiega: «Tale manifestazione, necessaria per analizzare al meglio il dossier relativo all’azienda, non è in questa fase vincolante»....