Alitalia - Tria smentisce Di Maio : 'Mai parlato di un intervento del Tesoro' : È caos nel governo su Alitalia. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è stato costretto a smentire il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio che aveva parlato di un ingresso del ...

Alitalia - Di Maio : "Tesoro dentro al 15%". Ma Tria lo gela : Il vicepremier presenta il piano di rilancio per la compagnia di bandiera: una newco con Mef e Ferrovie. Ma Tria: "Delle scelte del Tesoro parla il ministro e io non ne ho parlato"

Alitalia - Siri : "Tria non si stupisca" : 18.48 Per Alitalia "non immaginiamo uno Stato con una quota superiore al 15-20%: staremo in linea con le partecipazioni" che hanno altri Stati europei. Lo dice all'Ansa il sottosegretario ai Trasporti, Siri. "Noi stiamo facendo ciò che è scritto nel contratto di governo e sarebbe bene che tutti noi lo mettessimo sulla scrivania come memo, così eviteremmo di rimanere stupiti di cose ben indicate e all'ordine del giorno", aggiunge interpellato ...

Alitalia - Di Maio : "Newco con Mef e Fs". Tria : "Io non ne ho parlato" : In un'intervista al Sole 24 Ore e poi durante l'incontro con i sindacati, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito il piano stabilito per Alitalia: il ritorno dello Stato azionista attraverso il Mef con una Newco partecipata anche da Fs.Le dichiarazioni di Di Maio però non sono state gradite dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che nel pomeriggio ha commentato: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

