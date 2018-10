Alitalia | Tria smentisce Di Maio | io non ho parlato di un intervento del Tesoro

Tria : Mef in Alitalia? Non ne ho parlato : 16.54 "Penso che delle cose che fa il Tesoro ne debba parlare il ministro dell'Economia e io non ne ho parlato". Così il ministro dell'Economia, Tria, sull'ipotesi di un ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, come prospettato dal vicepremier e ministro Di Maio. Tria ha poi rassicurato sull'andamento delle ultime aste di titoli di Stato. "Per ora non c'è alcun problema,le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto a ...

Alitalia - Tria : 'Mef in capitale? Non ne ho parlato' : L'Italia è determinata a proseguire sul sentiero della riduzione del rapporto debito/Pil', ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a Bali per l'assemblea annuale del Fondo monetario ...

Alitalia - Tria smentisce Di Maio : io non ho parlato del Tesoro : «Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento, così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio...

Alitalia - Tria smentisce Di Maio : io non ho parlato di Mef : «Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento, così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio...

Il Tesoro nel capitale Alitalia? Tria frena : ... 'Io penso - ha detto a margine dei lavori dell'Fmi a Bali - che delle cose che fa il Tesoro debba parlare il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato'.

Alitalia - Riggio : "Contrario a nazionalizzazione - meglio partner industriale" : "Cinesi, arabi, non importa il paese", qualunque operatore aereo va bene per Alitalia , purché rivesta il ruolo di partner industriale e sia "del mestiere" , mettendo a frutto "il buon lavoro fatto ...