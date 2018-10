Alitalia | Tria frena Di Maio | Delle cose che fa il Tesoro deve parlarne il ministro

Alitalia - Di Maio : "Newco con Mef e Fs". Tria : "Io non ne ho parlato" : In un'intervista al Sole 24 Ore e poi durante l'incontro con i sindacati, il vicepremier Luigi Di Maio ha chiarito il piano stabilito per Alitalia: il ritorno dello Stato azionista attraverso il Mef con una Newco partecipata anche da Fs.Le dichiarazioni di Di Maio però non sono state gradite dal ministro dell'Economia Giovanni Tria che nel pomeriggio ha commentato: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro ...

Alitalia - Riggio : "Contrario a nazionalizzazione - meglio partner industriale" : "Cinesi, arabi, non importa il paese", qualunque operatore aereo va bene per Alitalia , purché rivesta il ruolo di partner industriale e sia "del mestiere" , mettendo a frutto "il buon lavoro fatto ...