: Alitalia, Siri: 'Tria non si stupisca' - TelevideoRai101 : Alitalia, Siri: 'Tria non si stupisca' -

Per"non immaginiamo uno Stato con una quota superiore al 15-20%: staremo in linea con le partecipazioni" che hanno altri Stati europei. Lo dice all'Ansa il sottosegretario ai Trasporti,. "Noi stiamo facendo ciò che è scritto nel contratto di governo e sarebbe bene che tutti noi lo mettessimo sulla scrivania come memo, così eviteremmo di rimanere stupiti di cose ben indicate e all'ordine del giorno", aggiunge interpellato sulle parole del ministro