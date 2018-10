Alitalia pubblica | Di Maio annuncia Mef tra gli azionisti Altolà di Tria Fs interessata

Alitalia pubblica con Fs e Poste E poi un partner industriale : L'intesa di massima è stata trovata. Se sul decreto per Genova Lega e Cinque Stelle non hanno ancora trovato una sintesi, per Alitalia l'accordo è stato definito: si procede alla ri-nazionalizzazione ...

Alitalia - Di Maio : la maggioranza deve essere pubblica : Dopo Ilva, il governo si concentra su Alitalia . 'Qualche giorno fa abbiamo concluso il dossier Ilva, adesso arriveremo a conclusione anche del dossier Alitalia con ottimi risultati sia per i ...

Alitalia : perché farla tornare pubblica è una follia : L'intervento dello stato scaricherebbe sui contribuenti un costo insopportabile senza risolvere il problema centrale: il piano industriale

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una “new company” : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L’idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo....