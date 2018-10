Alitalia | Luigi Di Maio | ' Il rilancio è nel contratto di governo'

Luigi Gubitosi : "Per Alitalia piccolo utile nel terzo trimestre" : "Il terzo trimestre che si sta concludendo è stato un buon periodo per Alitalia. È il primo trimestre in cui Alitalia dovrebbe chiudere con un piccolissimo utile". Lo ha detto il commissario di Alitalia Luigi Gubitosi in audizione alla commissione Trasporti della Camera sulla situazione economico-finanziaria della compagnia."Era tanto tempo che non succedeva - ha aggiunto Gubitosi -. È il miglior trimestre dell'anno" in ...