Alitalia | lo Stato pronto a tornare azionista Di Maio | Newco con Mef e

Alitalia - piano da 2 miliardi con Ferrovie dello Stato. Si cerca un socio cinese : L’obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Alitalia - Di Maio : 'L'ingresso dello Stato non è più un tabù' : "Lo Stato che entra nelle aziende non è più un tabù". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio parlando del futuro di Alitalia. "La prima cosa che mi viene in mente è che bisogna investire sui ...

Alitalia - nessuna proposta per rinegoziazione leasing per l'A340 di Stato : Teleborsa, - Alitalia non ha ricevuto alcuna proposta per la rinegoziazione del canone di leasing del contratto relativo all'Airbus A340-500 a disposizione del Governo italiano da parte del Ministero ...

Alitalia - nessuna proposta per rinegoziazione leasing per l'A340 di Stato : Alitalia non ha ricevuto alcuna proposta per la rinegoziazione del canone di leasing del contratto relativo all'Airbus A340-500 a disposizione del Governo italiano da parte del Ministero della Difesa .

Alitalia - torna alla luce l'ipotesi di intervento dello Stato con il Gruppo FS : torna in campo l'ipotesi di un deal fra il Gruppo FS ed Alitalia nell'ambito del procedimento di salvataggio della compagnia aerea nazionale. Un'operazione che era sempre stata esclusa dal Gruppo ...

Alitalia riparte dalle Ferrovie - al decollo il nuovo colosso di Stato : Secondo il piano allo studio di palazzo Chigi e dei ministeri dei Trasporti e dell'Economia, dovrebbe essere proprio il gruppo ferroviario guidato dal nuovo ad Gianfranco Battisti, che ha sostituto ...

Alitalia riparte dalle Ferrovie - al decollo il nuovo colosso di Stato : ROMA Va in archivio il matrimonio Fs-Anas e decolla, almeno questo è l?obiettivo del governo, quello tra Fs ed Alitalia. Secondo il piano allo studio di palazzo Chigi e dei ministeri dei...

Alitalia - ora lo Stato la vuole tuttaPiano per il 100% del capitale : Una volta c'era la bad company, ora per Alitalia c'è la new company. Piano piano, un passo alla volta, inizia a delinearsi la strategia del governo per rilanciare l'ex compagnia di bandiera, all'indomani della decisione da parte dell'attuale esecutivo di ri-nazionalizzare la compagnia Segui su affaritaliani.it

Alitalia di nuovo dello stato? Toninelli smentisce - ma la fregatura per i contribuenti è dietro l'angolo : Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture, ha smentito che quel suo riferimento al '51% di Alitalia in capo all'Italia' abbia voluto preludere alla ri-nazionalizzazione della compagnia aerea. ...