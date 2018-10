Alitalia | il piano del Governo | “Newco con Ferrovie e Mef per il rilancio”

"Una newco con Ferrovie e Mef"Il piano di Di Maio per Alitalia : Una newco con Ferrovie dello Stato, un partner tecnico strategico, la partecipazione di Cdp e del Mef. Questo il progetto a cui sta lavorando Di Maio per il rilancio di Alitalia Segui su affaritaliani.it

Alitalia - piano da 2 miliardi con Ferrovie dello Stato. Si cerca un socio cinese : L'obiettivo del Governo è costituire una compagine dove il Mef possa entrare con una quota attorno al 15 per cento, affiancata da gruppi pubblici come Ferrovie dello Stato, ma anche altre aziende di Stato in corso di definizione. Ci sarà, almeno secondo le attese del Governo, un socio strategico estero...

Prende quota il piano Alitalia - il governo vuole Gubitosi ad : ROMA Prende quota il piano Alitalia del governo. Lentamente, come in un puzzle complicato, i vari pezzi iniziano a comporsi. Prima c'è stata la scelta strategica, per certi versi molto rischiosa, di ...

Alitalia - il rilancio "passa" dalle Ferrovie : il piano di Toninelli : Toninelli: "Alitalia rilanciata col timbro dello Stato, Ferrovie avrà ruolo strategico. Non significa nazionalizzazione ma...

Fs - Battisti : il nuovo piano pronto per fine anno. Per Alitalia Azienda aperta - disponibili a valutare : "Puntiamo di concludere il nuovo piano industriale entro fine anno e presentarlo agli stakeholder a inizio 2019". Lo ha affermato l'AD di Fs , Gianfranco Battisti , presente al Forum ...

Fs - Battisti : piano entro fine anno - con Alitalia potrebbero esserci sinergie : Il nuovo piano industriale di Ferrovie dello Stato con al centro il trasporto regionale è quasi pronto. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Fs Cesare Battisti al margine dell'Ambrosetti ...

Alitalia quotata in Borsa : il piano per renderla la 'compagnia degli italiani' : Tra le varie ipotesi al vaglio ce n'è una che prevede un piano industriale in cui sono coinvolti diversi soggetti, un fondo...

Alitalia - ora lo Stato la vuole tuttaPiano per il 100% del capitale : Una volta c'era la bad company, ora per Alitalia c'è la new company. Piano piano, un passo alla volta, inizia a delinearsi la strategia del governo per rilanciare l'ex compagnia di bandiera, all'indomani della decisione da parte dell'attuale esecutivo di ri-nazionalizzare la compagnia

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una "new company" : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L'idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo.