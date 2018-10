Alitalia | Di Maio | Newco con Mef e Fs Tria | Io non ne ho parlato

Alitalia - Tria frena Di Maio : "Delle cose che fa il Tesoro deve parlarne il ministro dell'economia" : Il ministro dell'economia Giovanni Tria frena il vicepremier Luigi Di Maio. Mentre quest'ultimo ha annunciato il ritorno dello Stato come azionista attraverso il Mef con una newco partecipata anche da Fs, risponde il ...

Alitalia - Tria frena Di Maio : non ho parlato di un intervento del Tesoro : "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria , in merito all' ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio, con una quota intorno al 15 ...

Di Maio e Salvini inventano l’ennesimo salvataggio pubblico di Alitalia - pagano pendolari e contribuenti : Perché i pendolari italiani devono pagare l'ennesimo salvataggio di Alitalia, azienda ormai privatizzata da tempo? Perché i contribuenti devono tornare a mettere soldi in quella che fino a dieci anni fa era la compagnia di bandiera ma oramai è solo una delle tante compagnie aeree private che volano in Italia, e peraltro neanche la principale e la più impegnata nelle tratte degli aeroporti cosiddetti ...

Alitalia - Tria smentisce Di Maio : io non ho parlato di un intervento del Tesoro : «Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento, così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio...

Alitalia - Tria smentisce Di Maio : io non ho parlato del Tesoro : «Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento, così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio...

Alitalia - Tria smentisce Di Maio : io non ho parlato di Mef : «Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento, così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio...

Alitalia - lo Stato torna nel capitale. Di Maio : non ci saranno esuberi : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...

Alitalia - DI MAIO : “NEWCO CON FS E MEF”/ Ultime notizie - Governo compatto : "soluzione entro ottobre" : ALITALIA, vertice Di MAIO-sindacati: "newco con Mef e Fs", la proposta del Governo. Ultime notizie, premier Conte: "ipotesi di biglietto unico treno-aereo". Ecco timing e offerte(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:27:00 GMT)

Rilancio di Alitalia - ecco come : le dichiarazioni di Salvini e Di Maio - : Il ministro incontra i sindacati dei lavoratori della compagnia aerea al Mise: "Tuteleremo l'occupazione, pronto il piano per il Rilancio non per salvare l'azienda". Salvini: "Non svenderemo a ...

Alitalia - quando Di Maio diceva che 'nazionalizzare non si può' : Roma, 12 ott., askanews, - Lo schema di 'rinazionalizzazione' di Alitalia annunciato oggi dal vice premier e ministro Luigi Di Maio è molto simile a quello smentito dallo stesso ministro a inizio ...

Alitalia - Di Maio : disponibilità anche da compagnie comunitarie : C'è forte interesse per la nuova Alitalia , lo assicura il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , al termine dell' incontro con i sindacati , confermando che la newco a cui sta pensando il ...

Alitalia - quando Di Maio diceva che "nazionalizzare non si può" : Roma, 12 ott., askanews, - Lo schema di "rinazionalizzazione" di Alitalia annunciato oggi dal vice premier e ministro Luigi Di Maio è molto simile a quello smentito dallo stesso ministro a inizio ...

Di Maio : 'Progetto ambizioso per rilanciare Alitalia' : 'Stiamo lavorando a un progetto ambizioso non per salvare ma per rilanciare Alitalia '. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine dell'incontro al Mise con i sindacati per Alitalia. '...

Alitalia - Di Maio : “Va rilanciata - non salvata. Bad company? Se ci sarà - non riguarderà lavoratori” : “Alitalia va rilanciata, non salvata. E se dovesse nascere una bad company, questa non riguarderà i lavoratori”. A rivendicarlo il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati al Mise a Roma, in merito al progetto di ‘rinazionalizzare’ l’ex compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo, a due settimane dalla scadenza fissata per la ...