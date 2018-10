ALITALIA | DI MAIO | “NEWCO CON FS E MEF” Ultime notizie | Governo compatto

Rilancio di ALITALIA - ecco come : le dichiarazioni di Salvini e Di Maio - : Il ministro incontra i sindacati dei lavoratori della compagnia aerea al Mise: "Tuteleremo l'occupazione, pronto il piano per il Rilancio non per salvare l'azienda". Salvini: "Non svenderemo a ...

ALITALIA - quando Di Maio diceva che 'nazionalizzare non si può' : Roma, 12 ott., askanews, - Lo schema di 'rinazionalizzazione' di Alitalia annunciato oggi dal vice premier e ministro Luigi Di Maio è molto simile a quello smentito dallo stesso ministro a inizio ...

ALITALIA - Di Maio : disponibilità anche da compagnie comunitarie : C'è forte interesse per la nuova Alitalia , lo assicura il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , al termine dell' incontro con i sindacati , confermando che la newco a cui sta pensando il ...

ALITALIA - quando Di Maio diceva che "nazionalizzare non si può" : Roma, 12 ott., askanews, - Lo schema di "rinazionalizzazione" di Alitalia annunciato oggi dal vice premier e ministro Luigi Di Maio è molto simile a quello smentito dallo stesso ministro a inizio ...

Di Maio : 'Progetto ambizioso per rilanciare ALITALIA' : 'Stiamo lavorando a un progetto ambizioso non per salvare ma per rilanciare Alitalia '. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al termine dell'incontro al Mise con i sindacati per Alitalia. '...

ALITALIA - Di Maio : “Va rilanciata - non salvata. Bad company? Se ci sarà - non riguarderà lavoratori” : “Alitalia va rilanciata, non salvata. E se dovesse nascere una bad company, questa non riguarderà i lavoratori”. A rivendicarlo il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati al Mise a Roma, in merito al progetto di ‘rinazionalizzare’ l’ex compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo, a due settimane dalla scadenza fissata per la ...

ALITALIA - Di Maio : piano per rilanciarla : 12.18 "Stiamo parlando di un progetto ambizioso che tende non a salvare, ma a rilanciare Alitalia.Non ragioniamo su una linea di galleggiamento".Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Di Maio dopo l'incontro con i sindacati. Di Maio ha aggiunto che Alitalia avrà una dotazione di "almeno" 2 mld e che è allo studio la conversione di una parte del prestito ponte in equity per la newco che dovrà nascere. Inoltre ha spiegato che "entro ...

ALITALIA - Di Maio : vogliamo affrontare vicenda con modello Ilva : Roma, 12 ott., askanews, - Il governo intende affrontare la crisi dell'Alitalia adottando il modello Ilva. Lo avrebbe detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, secondo quanto si ...

ALITALIA - Di Maio : si lavora a soluzione entro ottobre : Roma, 12 ott., askanews, - Una soluzione entro ottobre. Questo avrebbe detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, al tavolo con i sindacati sulla crisi ...

ALITALIA - Di Maio lancia una "newco" col Tesoro : Alitalia e Ferrovie? Un'unica compagnia. Lo ha annunciato Luigi Di Maio che in un'intervista a il Sole ha rivelato come il governo stia lavorando a una "newco" con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e del ministero dell'Economia con una quota del 15%."Arriveremo alla scadenza del 31 ottobre con una manifestazione di interessi con offerta vincolante per Alitalia", ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico, aggiunngendo che non ...

Di Maio chiama Poste. Del Fante al bivio : Sia o ALITALIA? : ... Mise, sta valutando prevede la nascita di una Newco con 'una dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi - precisa il ministro - partecipata intorno al 15% dal Ministero dell'Economia, grazie alla ...

Cosa ha in mente Di Maio per ALITALIA : Importante il tema del prestito, perché 'il ministero dell'Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco'. La nuova società, secondo ...

ALITALIA - Di Maio : “Ecco il piano per nuova nazionalizzazione. Andrà a new company partecipata da Tesoro e Ferrovie” : A due settimane dalla scadenza fissata per la cessione di Alitalia a privati, il governo gialloverde ufficializza i dettagli del piano per rinazionalizzare la ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo. Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Sole 24 Ore, annuncia l’intenzione di trasferirla a una new company con dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi partecipata ...

ALITALIA - il ministro Di Maio : 'Si lavora a una soluzione entro ottobre' : Una soluzione entro ottobre. Questo avrebbe detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , al tavolo con i sindacati sulla crisi Alitalia , aggiungendo che si sta lavorando ad un piano ...