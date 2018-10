Alitalia | Di Maio | “Ecco il piano per nuova nazionalizzazione Andrà a new company

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) A due settimane dalla scadenza fissata per la cessione dia privati, il governo gialloverde ufficializza i dettagli delper rinazionalizzare la ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo. Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di, intervistato dal Sole 24 Ore, annuncia l’intenzione di trasferirla a una newcon dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi partecipata dal Tesoro (il prestito ponte di 900 milioni concesso dal governo Gentiloni anziché essere restituito verrebbe convertito in azioni), dal gruppo pubblico Ferrovie dello Stato e da un “partner industriale internazionale”. Mentre Cassa depositi e prestiti sarà chiamata in causa per “assistere l’operazione finanziaria di acquisto e noleggio dei nuovi aerei”. Non solo: Diprospetta pure l’intervento di Eni, Poste e ...