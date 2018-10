Alitalia | Conte | Biglietto unico aereo-treno

Alitalia - Conte : “Biglietto unico treno-aereo per favorire il turismo” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del lavoro che sta svolgendo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per il rilancio di Alitalia . È stata proposta l'idea di un biglietto unico treno-aereo , che nascerebbe dalla collaborazione tra Alitalia e Ferrovie dello Stato, e permetterebbe ai turisti di spostarsi in tutto il Paese.Continua a leggere

