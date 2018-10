Alan Friedman | ' Lo spread costa agli italiani 15 miliardi di interessi sul debito

Piazzapulita - Guido Crosetto e i 2 minuti di applausi contro Carlo Calenda e Alan Friedman : Viviamo in un mondo in cui un' agenzia di rating può distruggere una Nazione. La politica ha il dovere di cambiare quello c'è di sbagliato'.

Alan Friedman : 'Perchè Giovanni Tria ora deve dimettersi' : 'Ha dimostrato di essere impotente, incapace, sottomesso. Per questo io dico che Giovanni Tria deve dimettersi da ministro dell'Economia. Perchè messo sotto pressione ha dimostrato di non sapere tenere la barra'. Così Alan Friedman , giornalista e scrittore, a Piazza Pulita su La7 alla notizia dell'accordo raggiunto dal ...

Alan Friedman : 'Italia sotto attacco. Cosa succederebbe in caso di tempesta perfetta sui mercati' : Alan Friedman traccia uno scenario tragico per l'Italia. In un futuro molto prossimo scrive l'economista in un capitolo del suo ultimo libro Dieci cose da sapere dell'economia italiana riportato dal sito linkiesta.it c'è un concreto rischio per l'Italia, perché nonostante le promesse il debito pubblico è una vera bomba a orologeria per il nostro Paese se, sostiene ...