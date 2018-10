wired

: Aladdin, ecco il primo teaser trailer del film Disney con attori in carne e ossa #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Aladdin, ecco il primo teaser trailer del film Disney con attori in carne e ossa #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Aladdin, ecco il primo teaser trailer del film Disney con attori in carne e ossa - AngoloNerd : Aladdin: Ecco il primo Teaser Trailer -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Sembrava impossibile riuscire a trasporre le atmosfere incantate da Mille e una notte che avevano caratterizzato il classico dell’animazionein una versione live-action. Invece pare che il nuovo adattamento diretto da Guy Ritchie ci stia riuscendo in pieno, almeno a giudicare dalche è stato diffuso l’11 ottobre. Nonostante la brevità, infatti, vediamo il deserto nei pressi di Agrabah ricostruito alla perfezione. In particolare nella clip si nota il mitico pappagallo Iago sorvolare le dune fino ad arrivare alla Caverna delle Meraviglie, la quale recita dal classico volto di tigre l’avvertimento: “Solo un uomo può entrare qui, colui che cela in sé il proprio valore, un diamante allo stato grezzo“. E alla fine vediamo per la prima volta l’attore Mena Massoud nei panni del ladruncolo, destinato a diventare il ...