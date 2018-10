Agnelli | ' Figc? Basta beghe di condominio | servono riforme Terza coppa europea? Andiamo

Massimo Moratti : “Figc? Agnelli simpatico”/ “Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter” : Massimo Moratti: “Io in Figc? Agnelli simpatico. Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter”. Le ultime notizie e le dichiarazioni dell'ex patron del club nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:51:00 GMT)

Figc : Moratti non sarà presidente - l’ex patron dell’Inter ha comunicato la scelta ad Agnelli : Massimo Moratti ha definitivamente declinato l’offerta di correre per la presidenza della Figc come candidato della Lega Serie A. A quanto si apprende, l’ex proprietario dell’Inter ha comunicato la sua decisione al n.1 della Juventus, Andrea Agnelli, il primo a lanciare l’idea di compattare i club di Serie A attorno alla sua figura. Dopo le voci sulla sua candidatura, Moratti non era apparso convinto e la soluzione ...

Massimo Moratti è l’idea di Agnelli per la presidenza della Figc. Ma parte già sconfitto da Gabriele Gravina : Massimo Moratti presidente della FederCalcio: è la pazza (forse impossibile) idea di Andrea Agnelli per mettere le mani sul pallone. Il 22 ottobre la Figc torna al voto: finisce il pessimo commissariamento del Coni, c’è da scegliere un nuovo capo. In pole position c’è Gabriele Gravina, candidato da Serie C e Dilettanti, mentre la ricca Serie A si ritrova ancora una volta all’angolo, come sempre divisa fra la corrente bianconera e quella ...

