Aggiornamento Windows 10 | ecco la guida alle migliori novità

Windows 10 October Update : riprende l’Aggiornamento : Windows 10 October Update riprende dopo lo stop per il bug che elimina cartelle che possono essere recuperate solo se hai impostato un backup precedente, altrimenti puoi rivolgerti all’assistenza Microsoft senza alcun costo. Windows 10 October Update riprende il roll out Quando ci sono aggiornamenti importanti come questo di ottobre, il rilascio è graduale per verificare che tutto funzioni. Purtroppo, come già avvenuto ad aprile, qualcosa ...

Non più pericoloso l’Aggiornamento Windows 10 di ottobre : soluzione pronta al download : L'aggiornamento Windows 10 di ottobre è stato messo al bando e dunque ritirato nelle scorse ore per sopraggiunti gravi problemi sui device sui quali era stato installato: la questione è nota a molti, la release software (all'apparenza innocua) in alcuni casi si è resa responsabile della cancellazione di preziosi dati come foto, documenti e quant'altro ma ora la situazione volgerebbe verso una soluzione definitiva con Microsoft subito pronta a ...

Microsoft sospende l'Aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' : Microsoft ha sospeso [VIDEO] l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' perché sembra che cancelli dei documenti dai dispositivi degli utenti. Il sistema operativo dunque potrebbe avere un bug nascosto che elimina dalle cartelle Documenti e Immagini file importanti e personali. L'azienda sconsiglia inoltre di prore l'installazione del tool fino a nuovo avviso: potrebbero insorgere altri difetti che potrebbero compromettere la memoria dei ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo Aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di ottobre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.55 (KB4464330). Changelog Addresses an issue affecting group policy expiration where an incorrect timing calculation may prematurely remove profiles on devices subject to the “Delete user profiles older than a specified number of day.” Security Updates to Windows Kernel, ...

Microsoft blocca la distribuzione dell’Aggiornamento d'autunno per Windows : Un misterioso bug sembrerebbe “mangiare” file e documenti dopo l’installazione dell’October 2018 Update. Forse slitta la data di rilascio ufficiale, prevista per il 9 ottobre

Windows 10 1809 : Aggiornamento malriuscito : In attesa di conoscere il destino di Windows 10 1809, un fatto appare certo e incontestabile: la nuova politica di sviluppo di Microsoft, che in sostanza prevede il "subappalto" a costo zero della ...

Problemi per Microsoft : sospeso un Aggiornamento Windows perché elimina file dal pc : Microsoft, abbiamo un problema. "Abbiamo sospeso l"implementazione Windows 10 October 2018 Update (versione 1809) per tutti gli utenti mentre analizziamo i rapporti isolati di utenti che hanno sottolineato la scomparsa di file e cartelle dopo l"installazione dell"aggiornamento". Microsoft comunica così, su una propria pagina di supporto, di aver congelato il maxi aggiornamento.Si tratta di un"attesa novità per il sistema operativo, al quale ...

Microsoft ha sospeso un grande Aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC : Microsoft ha sospeso la diffusione della Windows 10 October 2018 Update, l’atteso aggiornamento del suo sistema operativo cui aveva lavorato negli ultimi mesi. La sospensione è stata decisa in seguito alle numerose segnalazioni di utenti che hanno perso alcuni dati, The post Microsoft ha sospeso un grande aggiornamento di Windows 10 perché in alcuni casi elimina i documenti dai PC appeared first on Il Post.

L'Aggiornamento di ottobre di Windows 10 è disponibile : introduce il DirectX Raytracing : Microsoft ha reso disponibile oggi l'update di ottobre 2018 per Windows 10, che abilita il tanto atteso DirectX Raytracing (DXR) che dialogherà specificatamente con le nuove schede grafiche NVIDIA della serie RTX.Come riporta DSO Gaming, con L'aggiornamento e l'hardware adeguato, i giocatori potranno finalmente godere della nuova tecnologia Raytracing su Windows, nei videogiochi in uscita che al momento la prevedono. Se non doveste ricordarlo, ...

Non Vedi Windows 10 October 2018 Update? Come Forzare L’Aggiornamento : Come scaricare subito Windows 10 October 2018 Update. Forzare download aggiornamento Windows 10 October 2018 Update. Scarica e installa subito l’update Installare manualmente Windows 10 October 2018 Update e Forzare aggiornamento Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 October 2018 Update: Novità E Cambiamenti Windows 10 October 2018 Update Peccato […]

Your Phone per Android : come ottenere l’Aggiornamento a Windows 10 ed utilizzare subito la nuova app : Microsoft ha lanciato ieri sera i suoi ultimi prodotti e in concomitanza ha presentato anche il nuovo aggiornamento a Windows 10 che introduce una grande novità pensata per gli utenti Android.La nuova funzione introdotta con Windows 10 si chiama Your Phone, il tuo telefono, ed è in grado di connettersi automaticamente via wifi ai dispositivi Android per accedere ad alcune funzionalitàYour Phone per Android, come funziona e come utilizzarlo ...

Windows 10 April Update : disponibile il terzo Aggiornamento cumulativo di settembre : Microsoft ha distribuito nuovi aggiornamenti cumulativi per alcune delle versioni di Windows 10 che ancora supporta. Chi dispone di un PC con Windows 10 April 2018 Update può scaricare ed installare l’Update KB4464218. Chi dispone di PC con Windows 10 Fall Creators Update potrà installare l’aggiornamento KB4464217.--Microsoft ha pochi istanti fa rilasciato il terzo aggiornamento cumulativo di settembre per tutti gli utenti Windows 10 April ...