Aggiornamento straordinario Huawei P20 Pro | patch foto necessaria single e dual SIM

optimaitalia

: Aggiornamento straordinario #HuaweiP20Pro: patch foto necessaria (single e dual SIM) - OptiMagazine : Aggiornamento straordinario #HuaweiP20Pro: patch foto necessaria (single e dual SIM) - bmwminifanclub1 : RT @SergioSolero: #ParisMotorShow straordinario per il gruppo BMW: Nuova #bmw #BMWSerie3, con assistente personale intelligente e aggiornam… - MarcoAlici : L'elenco delle #speseimmorali verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dopo la nota di aggiornamento sul #del e la… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Unsta colpendo in queste ore l'apprezzatissimoP20 Pro, nella sua versioneSIM eSIM. Trattasi dei pacchetti CLT-L09 8.1.0.156 (C43203) e CLT-L29 8.1.0.156 (C43203), rivolti rispettivamente ai modelli sopra indicati.Precisiamo fin da subito che l'upgrade non varia la versione OS, che resta corrispondente ad Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1, né tanto meno apporta una nuovadi sicurezza (l'ultima disponibile per il dispositivo quella afferente al mese di agosto). Il produttore si è preso la briga di rilasciare questoper correggere un problema che affliggeva il software per quel che riguarda la gestione dellegrafie. In particolare, il fix risolve il disguido che implicava la visualizzazione degli scatti neri con flash abilitato (ecco spiegato perché parliamo di unadal peso di appena ...