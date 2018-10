Addio a Barbara Mastroianni | figlia di Marcello e Flora

huffingtonpost

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Era nata a Roma il 2 dicembre 1951del grandee della sua prima moglie,Carabella, conosciuta sulle assi dell'Accademia Silvio d'Amico e a cui sarebbe rimasto sempre legato in nome di un'idea di famiglia "allargata" a cui la stessasi sarebbe poi adattata fino a riconoscere nella sorella di secondo letto, Chiara, la sua migliore amica. E infatti c'era oggi Chiara, insieme alle amiche di sempre, da Silvia d'Amico a Nicoletta Ercole, a darsi il cambio al capezzale dinella clinica romana in cui era ricoverata per il ritorno della malattia contro cui aveva tenacemente lottato negli ultimi anni.Donna schiva nelle relazioni pubbliche ma calda di umanità, ironia e passione di vivere nella vita privata,non amava parlare del padre e di rado aveva interrotto il suo pudico silenzio salvo per ricordarlo come un papà ...