L'ex parlamentare PdLè statodall'accusa di finanziamento illecito, nell'ambito del processo sulla compravendita, a gennaio 2011, di un immobile nella capitale, che in poche ore fruttò una plusvalenza record di 18 milioni di euro. I giudici hanno invece condannato a 3 anni l'ex senatore di Forza Italia, Riccardo Conti. E' accusato di truffa aggravata in concorso con Angelo Arcicasa, all'epoca presidente dell'ente proprietario dell'immobile: per quest' ultimo condanna a 3 anni e 10 mesi.(Di venerdì 12 ottobre 2018)